Успешный запуск. SpaceX вывела на орбиту Земли новые спутники Starlink — видео
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Успешный запуск. SpaceX вывела на орбиту Земли новые спутники Starlink — видео

Запуск SpaceX
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Источник:  SpaceX

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома в штате Флорида в 07:07 7 декабря по киевскому времени.

Starlink в космосе стало больше

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, осуществила еще один запуск спутников Starlink в космос. На этот раз вывели на орбиту 23 спутника.

Об этом сообщает Twitter-аккаунт SpaceX.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала 7 декабря с космодрома в штате Флорида в 07:07 по киевскому времени.

Первая ступень вернулась на Землю для вертикальной посадки примерно через 8 минут, в 07:16 и приземлилась на беспилотный корабль SpaceX под названием Just Read the Instructions. Корабль расположен в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Как изменилась новая станция Starlink

Starlink – это платформа спутникового интернета, которая принадлежит SpaceX. Работа над проектом началась в 2015 году, а первый тестовый прототип был выведен на орбиту в 2018 году.

Отмечается, что она больше по размерам и потребляет больше энергии, но обеспечивает лучшее качество связи. В то же время терминал стал легче и тоньше.

В устройстве увеличилось поле обзора – на 10%. Еще одно улучшение – увеличенный рейтинг защиты от пыли и влаги, теперь это полноценный IP67 вместо IP54. Теоретически его можно погрузить в воду, глубиной до метра в пол часа.

Еще одно важное изменение – антенна теперь будет статической, а не подвижной, и разместится на встроенной подставке. Также SpaceX решила добавить сопротивление для регулировки угла наклона.

Длина новой антенны составляет 60 см, в предыдущей версии 51 см, а ширина та же – 30 см. Новая модель имеет среднее энергопотребление от 75 до 100 Вт, что на 25 Вт выше, чем у антенны второго поколения.

В общей сложности система состоит из трех компонентов: самого терминала, специального WI-FI-6 роутера и блока питания.

Отмечается, что новинка будет доступна только небольшой группе клиентов в США.

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