Успішний запуск. SpaceX вивела на орбіту Землі нові супутники Starlink — відео

Ракета-носій Falcon 9 стартувала з космодрому у штаті Флорида о 07:07 годині 7 грудня за київським часом.

Starlink у космосі стало більше

Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, здійснила ще один запуск супутників Starlink в космос. Цього разу вивела на орбіту 23 супутники.

Про це повідомляє Twitter-акаунт SpaceX.

Watch Falcon 9 launch 23 @Starlink satellites to orbit https://t.co/zQqqLw7C8J — SpaceX (@SpaceX) December 7, 2023

Ракета-носій Falcon 9 стартувала 7 грудня з космодрому у штаті Флорида о 07:07 годині за київським часом.

Перший ступінь повернувся на Землю для вертикальної посадки приблизно через 8 хвилин, о 07:16 й приземлився на безпілотний корабель SpaceX під назвою Just Read the Instructions. Корабель був розташований в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.

Як змінилася нова станція Starlink

Starlink - це платформа супутникового інтернету, яка належить SpaceX. Робота над проєктом розпочалась у 2015 році, а перший тестовий прототип вивели на орбіту у 2018 році.

Зазначається, що вона більша за розмірами й споживає більше енергії, але забезпечує кращу якість звʼязку. Водночас термінал став легшим і тоншим.

У пристрої збільшилося поле огляду — на 10%. Ще одне покращення — збільшений рейтинг захисту від пилу та вологи, тепер це повноцінний IP67, замість IP54. Теоретично його можна занурити в воду, глибиною до метра на пів години.

Ще одна важлива зміна — антена тепер буде статичною, а не рухомою, та розміститься на вбудованій підставці. Також SpaceX вирішила додати опору для регулювання кута нахилу.

Довжина нової антени становить 60 см, у попередній версії 51 см, а ширина та сама — 30 см. Нова модель має середнє енергоспоживання від 75 до 100 Вт, що на 25 Вт вище, ніж у антени другого покоління.

Загалом система складається з трьох компонентів: самого термінала, спеціального WI-FI-6 роутера та блока живлення.

Зазначається, що новинка буде доступна лише «невеликій групі клієнтів у США».