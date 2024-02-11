Американський мільярдер Ілон Маск заперечує інформацію про нібито використання злочинною армією РФ терміналів Starlink на фронті у війні проти України.

Маск не визнає використання армією РФ терміналів Starlink на передовій

Маск у власній соцмережі X (колишній Twitter) називає твердження про використання Starlink російськими окупантами на фронті в Україні помилковими.

Мільярдер стверджує, що космічна компанія SpaceX не продає таке обладнання до Росії.

У ряді неправдивих новин стверджується, що SpaceX продає термінали Starlink Росії. Це категорично неправильно. Наскільки нам відомо, жоден Starlink не був проданий Росії прямо або побічно, - зазначив Маск. Поширити

У коментарях у Маска запитали, чи дізнається компанія, якщо термінал активований в Росії.

Супутники Starlink не закриватимуть зв'язок в Росії, - пояснює Маск.

Що кажуть в Україні

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтверджує використання систем супутникового зв’язку Starlink російськими окупантами на фронті.

Розвідка зазначає, що радіоперехоплення розмови загарбників свідчить, що для налагодження доступу до інтернету термінали Starlink встановили, наприклад, у підрозділах 83-ї ОДШБр ЗС РФ, які діють у Донецькій області поблизу Кліщіївки та Андріївки.

У ГУР наголосили, що масштаб використання росіянами терміналів Starlink на війні зростає і "починає набирати системного характеру".

Американське видання Defense One нещодавно повідомило, що Росія використовує супутникові пристрої SpaceX Starlink на фронті в Україні.

Речник Пентагону Джефф Юргенсен сказав, що офіційні особи США знають про використання росіянами Starlink, але направили запитання до «наших українських партнерів для отримання будь-якої поточної оперативної інформації щодо подібної діяльності супутникового зв’язку».