Російські війська вже кілька місяців використовують Starlink, які вони отримали через треті країни, на окупованій території України.

Росія використовує Starlink в Україні

Defense One пише, що російські війська, схоже використовують в Україні супутниковий зв’язок Starlink виробництва компанії SpaceX Ілона Маска.

Це свідчить про те, що компанія SpaceX, яку хвалили за допомогу захисникам, тепер також допомагає загарбникам.

Defense One посилається на одне українське джерело, яка зазначило, що українські війська вперше виявили використання Росією Starlink кілька місяців тому.

Друге українське джерело підтвердило використання Starlink і додало, що його використання росіянами зростає.

Прямо зараз російські війська, схоже, використовують десятки терміналів Starlink на довгій лінії фронту. Коли у них будуть сотні, нам буде важко жити, — повідомило перше українське джерело. Поширити

Як росіяни отримали Starlink

Речник Пентагону Джефф Юргенсен сказав, що офіційні особи США знають про використання росіянами Starlink, але направили запитання до «наших українських партнерів для отримання будь-якої поточної оперативної інформації щодо подібної діяльності супутникового зв’язку».

У своєму твіті від 8 лютого представники SpaceX заявили, що компанія «не веде жодного бізнесу з російським урядом чи його військовими. Starlink не працює в Росії, тобто сервіс не працюватиме в цій країні. SpaceX ніколи не продавала і не продавала Starlink у Росії, а також не відправляла обладнання в Росію».

Але росіяни, пише Defense One, можуть легко отримати Starlink з-за кордону через треті сторони.

SpaceX здатна запобігти використанню пристроїв Starlink на окупованій Росією території. Згідно з біографією засновника SpaceX Ілона Маска, він відхилив прохання України надати доступ Starlink в окупованому Росією Криму.

Однак російські війська можуть приховувати використання Starlink, вважає Брайан Кларк, старший науковий співробітник Інституту Гудзона.

Росія може просто надати помилковий GPS-сигнал на термінал Starlink, щоб він подумав, що користувач перебуває на підконтрольній Україні території, — сказав Кларк. Поширити

Нагадаємо, що Starlink дозволяють військовослужбовцям на передовій створювати високосмугові мережі мобільного зв’язку для використання в оперативних центрах і для координації артилерійських ударів, серед інших завдань.