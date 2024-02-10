Российские войска уже несколько месяцев используют Starlink, которые они получили через третьи страны, на оккупированной территории Украины.

Россия использует Starlink в Украине

Defense One пишет, что российские войска, похоже, используют в Украине спутниковую связь Starlink производства компании SpaceX Илона Маска.

Это свидетельствует о том, что компания SpaceX, хваленная за помощь защитникам, теперь также помогает захватчикам.

Defense One ссылается на один украинский источник, отметивший, что украинские войска впервые обнаружили использование Россией Starlink несколько месяцев назад.

Второй украинский источник подтвердил использование Starlink и добавил, что его использование россиянами растет.

Прямо сейчас русские войска, похоже, используют десятки терминалов Starlink на длинной линии фронта. Когда у них будут сотни, нам будет тяжело жить, — сообщил первый украинский источник. Поделиться

Как россияне получили Starlink

Спикер Пентагона Джефф Юргенсен сказал, что официальные лица США знают об использовании россиянами Starlink, но направили вопрос «нашим украинским партнерам для получения какой-либо текущей оперативной информации относительно подобной деятельности спутниковой связи».

В твите от 8 февраля представители SpaceX заявили, что компания «не ведет ни одного бизнеса с российским правительством или его военными. Starlink не работает в России, то есть сервис не будет работать в этой стране. SpaceX никогда не продавала и не продавала Starlink в России, а также не отправляла оборудование в Россию».

Но россияне, пишет Defense One, могут легко получить Starlink из-за границы через третьи стороны.

SpaceX способна предотвратить использование устройств Starlink на оккупированной Россией территории. Согласно биографии основателя SpaceX Илона Маска, он отклонил просьбу Украины предоставить доступ Starlink в оккупированном Россией Крыму.

Однако российские войска могут скрывать использование Starlink, считает Брайан Кларк, старший научный сотрудник Института Гудзона.

Россия может просто предоставить ошибочный GPS-сигнал на терминал Starlink, чтобы он подумал, что пользователь находится на подконтрольной Украине территории, — сказал Кларк. Поделиться

Напомним, что Starlink позволяют военнослужащим на передовой создавать высокополосные сети мобильной связи для использования в оперативных центрах и координации артиллерийских ударов, среди других задач.