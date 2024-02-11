ГУР підтвердило використання армією РФ Starlink — перехоплення розмови

Що вдалося зʼясувати ГУР щодо Starlink

Розвідка зазначає, що радіоперехоплення розмови загарбників свідчить, що для налагодження доступу до інтернету термінали Starlink встановили, наприклад, у підрозділах 83-ї ОДШБр ЗС РФ, які діють у Донецькій області поблизу Кліщіївки та Андріївки.

У ГУР наголосили, що масштаб використання росіянами терміналів Starlink на війні зростає і "починає набирати системного характеру".

Що цьому передувало

Американське видання Defense One нещодавно повідомило, що Росія використовує супутникові пристрої SpaceX Starlink на фронті в Україні.

За словами одного з анонімних джерел видання, українські війська вперше зафіксували використання Росією на передовій супутникового зв'язку кілька місяців тому. Інше джерело зазначило, що росіяни все більше використовують Starlink на передовій.

Речник Пентагону Джефф Юргенсен сказав, що офіційні особи США знають про використання росіянами Starlink, але направили запитання до «наших українських партнерів для отримання будь-якої поточної оперативної інформації щодо подібної діяльності супутникового зв’язку».

У своєму твіті від 8 лютого представники SpaceX заявили, що компанія «не веде жодного бізнесу з російським урядом чи його військовими. Starlink не працює в Росії, тобто сервіс не працюватиме в цій країні. SpaceX ніколи не продавала і не продавала Starlink у Росії, а також не відправляла обладнання в Росію».

Але росіяни, пише Defense One, можуть легко отримати Starlink з-за кордону через треті сторони.