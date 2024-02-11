ГУР подтвердило использование армией РФ Starlink – перехват разговора

Что удалось выяснить ГУР по Starlink

Разведка отмечает, что радиоперехват разговора захватчиков свидетельствует, что для налаживания доступа в интернет терминалы Starlink установили, например, в подразделениях 83-й ОДШБр ВС РФ, действующих в Донецкой области вблизи Клищиевки и Андреевки.

В ГУР подчеркнули, что масштаб использования россиянами терминалов Starlink на войне растет и "начинает набирать системный характер".

Что этому предшествовало

Американское издание Defense One недавно сообщило, что Россия использует спутниковые устройства SpaceX Starlink на фронте в Украине.

По словам одного из анонимных источников, украинские войска впервые зафиксировали использование Россией на передовой спутниковой связи несколько месяцев назад. Другой источник отметил, что россияне все больше используют Starlink на передовой.

Спикер Пентагона Джефф Юргенсен сказал, что официальные лица США знают об использовании россиянами Starlink, но направили вопрос «нашим украинским партнерам для получения какой-либо текущей оперативной информации относительно подобной деятельности спутниковой связи».

В твите от 8 февраля представители SpaceX заявили, что компания «не ведет ни одного бизнеса с российским правительством или его военными. Starlink не работает в России, то есть сервис не будет работать в этой стране. SpaceX никогда не продавала и не продавала Starlink в России, а также не отправляла оборудование в Россию».

Но россияне, пишет Defense One, могут легко получить Starlink из-за границы через третьи стороны.