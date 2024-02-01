Илон Маск возглавил новый антирейтинг в США

Многие предприниматели не воспринимают феномен Илона Маска

Известное авторитетное издание Fortune, после того как провело опрос сотен лидеров самых масштабных компаний, обнародовало интересный рейтинг.

Опрошенные журналистами бизнесмены назвали наиболее переоцененных и недооцененных коллег. Fortune не уточнил, сколько именно руководителей ответили на опрос.

Илон Маск, который также был назван самым переоцененным CEO в опросе прошлого года, в этом году получил 399 голосов. На втором месте оказался генеральный директор Disney Боб Айгер, набравший 302 голоса. Поделиться

Что важно понимать, главу Microsoft Сатью Наделлу признали самым недооцененным руководителем, он получил 274 голоса.

Журналисты обращают внимание на то, что Наделла удерживает этот титул уже восемь лет.

Хотя и Илона Маска назвали революционером в области электромобилей и коммерческой космонавтики, он попал под шквал критики за чрезмерно амбициозные цели.

Почему Илон Маск пугает своих работников

Согласно данным издания The Wall Street Journal, Илон Маск якобы употребляет наркотические вещества во время посещения закрытых вечеринок.

Это уже стало причиной серьезного беспокойства среди работников его собственных компаний.

Подопечные миллиардеры опасаются, что это станет мощным репутационным ударом по бизнесу Маска.

По словам журналистов, им удалось узнать об употреблении им различных наркотических веществ, среди прочего ЛСД, кокаина, экстази и психоделических грибов на закрытых частных вечеринках по всему миру.

Сам Илон Маск эту информацию никак не комментирует.