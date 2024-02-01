Ілон Маск очолив новий ганебний антирейтинг у США

Чимало підприємців не розуміють феномен Ілона Маска

Відоме авторитетне видання Fortune, після того, як провело опитування сотень лідерів наймасштабніших компаній, оприлюднило цікавий рейтинг.

Опитані журналістами бізнесмени назвали найбільш переоцінених і недооцінених колег. Fortune не уточнив, скільки саме керівників відповіли на опитування.

Ілон Маск, який також був названий найбільш переоціненим CEO в минулорічному опитуванні, цього року отримав 399 голосів. На другому місці опинився генеральний директор Disney Боб Айгер, який набрав 302 голоси. Поширити

Що важливо розуміти, очільника Microsoft Сатья Наделла визнали найбільш недооціненим керівником, він отримав 274 голоси.

Журналісти звертають увагу на те, що Наделла утримує цей титул вже вісім років поспіль.

Хоча й Ілона Маска назвали революціонером у галузі електромобілів та комерційної космонавтики, він також потрапив під шквал критики за надмірно амбітні цілі.

Чому Ілон Маск лякає своїх працівників

Згідно з даними видання The Wall Street Journal, Ілон Маск нібито вживає наркотичні речовини під час відвідування закритих вечірок.

Це вже стало причиною серйозного занепокоєння серед працівників його власних компаній.

Підопічні мільярдери бояться, що це стане потужним репутаційним ударом по бізнесу Маска.

За словами журналістів, їм вдалося дізнатися про вживання ним різних наркотичних речовин, серед іншого, ЛСД, кокаїну, екстазі та психоделічних грибів на закритих приватних вечірках по всьому світу.

Сам Ілон Маск цю інформацію жодним чином не коментує.