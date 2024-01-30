Компанія Neuralink Маска вперше вживила імплант у мозок людини

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що його стартап Neuralink, який займається розробкою мозкових імплантатів, вперше вживив чип у мозок людини.

Що відомо про імплант Neuralink

За першими даними, показники роботи приладу виглядають обнадійливими. Пристрій дозволяє за допомогою думки керувати телефоном або компʼютером.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.



Initial results show promising neuron spike detection. — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024

Перша людина отримала імплант Neuralink учора, відновлення проходить добре, — зазначив Маск. Поширити

За його словами, першими користувачами будуть ті, хто втратив можливість користуватися своїми кінцівками.

Уявіть собі, якби Стівен Гокінг міг спілкуватися швидше! Це мета, — заявив Маск. Поширити

Минулого року управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США дозволило компанії Neuralink провести перше випробування імпланту на людях. Дослідження від стартапу Neuralink — це випробування його бездротового інтерфейсу «мозок — компʼютер» для оцінки безпеки імпланту та хірургічного робота.

Згідно з інформацією на вебсайті компанії, дослідження оцінить функціональність інтерфейсу, який дозволяє людям з тетраплегією або паралічем усіх чотирьох кінцівок керувати пристроями за допомогою думок. Набір добровольців для клінічних випробувань зі вживлення імплантів у мозок компанія розпочала у вересні 2023 року.

Що цьому передувало

У 2016 році Маск створив компанію Neuralink для розробки мозкових імплантатів. Засновник переконаний, що за цією розробкою майбутнє і вона зможе допомогти людям з хворобами Альцгеймера і Паркінсона, паралічами, а також людям з вродженими захворюваннями мозку.

Раніше повідомлялось, що чотири американських законодавці попросили Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC) розслідувати, чи вчинив Ілон Маск шахрайство з цінними паперами, вводячи інвесторів в оману щодо безпеки мозкового імплантату, який розробляється компанією Neuralink.