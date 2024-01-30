Компания Neuralink Маска впервые вживила имплант в мозг человека

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его стартап Neuralink, занимающийся разработкой мозговых имплантатов, впервые вживил чип в мозг человека.
Что известно об импланте Neuralink
По первым данным, показатели работы прибора выглядят обнадеживающими. Устройство позволяет управлять телефоном или компьютером.
По его словам, первыми пользователями будут потерявшие возможность пользоваться своими конечностями.
В прошлом году управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США позволило компании Neuralink провести первое испытание импланта на людях. Исследование от стартапа Neuralink — это испытание его беспроводного интерфейса «мозг — компьютер» для оценки безопасности импланта и хирургического робота.
Согласно информации на вебсайте компании, исследование оценит функциональность интерфейса, позволяющего людям с тетраплегией или параличом всех четырех конечностей управлять устройствами с помощью мыслей. Набор добровольцев для клинических испытаний по внедрению имплантов в мозг компания приступила в сентябре 2023 года.
Что этому предшествовало
В 2016 году Маск создал компанию Neuralink для разработки мозговых имплантатов. Основатель убежден, что за этой разработкой будущее и она сможет помочь людям с болезнями Альцгеймера и Паркинсона, параличами и людям с врожденными заболеваниями мозга.
Ранее сообщалось, что четыре американских законодателя попросили Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследовать, совершил ли Илон Маск мошенничество с ценными бумагами, вводя инвесторов в заблуждение по безопасности мозгового имплантата, разрабатываемого компанией Neuralink.
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