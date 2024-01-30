Компания Neuralink Маска впервые вживила имплант в мозг человека

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его стартап Neuralink, занимающийся разработкой мозговых имплантатов, впервые вживил чип в мозг человека.

Что известно об импланте Neuralink

По первым данным, показатели работы прибора выглядят обнадеживающими. Устройство позволяет управлять телефоном или компьютером.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.



Initial results show promising neuron spike detection. — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024

Первый человек получил имплант Neuralink вчера, восстановление проходит хорошо, — отметил Маск. Поделиться

По его словам, первыми пользователями будут потерявшие возможность пользоваться своими конечностями.

Представьте себе, если бы Стивен Хокинг мог общаться быстрее! Это цель, — заявил Маск. Поделиться

В прошлом году управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США позволило компании Neuralink провести первое испытание импланта на людях. Исследование от стартапа Neuralink — это испытание его беспроводного интерфейса «мозг — компьютер» для оценки безопасности импланта и хирургического робота.

Согласно информации на вебсайте компании, исследование оценит функциональность интерфейса, позволяющего людям с тетраплегией или параличом всех четырех конечностей управлять устройствами с помощью мыслей. Набор добровольцев для клинических испытаний по внедрению имплантов в мозг компания приступила в сентябре 2023 года.

Что этому предшествовало

В 2016 году Маск создал компанию Neuralink для разработки мозговых имплантатов. Основатель убежден, что за этой разработкой будущее и она сможет помочь людям с болезнями Альцгеймера и Паркинсона, параличами и людям с врожденными заболеваниями мозга.

Ранее сообщалось, что четыре американских законодателя попросили Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследовать, совершил ли Илон Маск мошенничество с ценными бумагами, вводя инвесторов в заблуждение по безопасности мозгового имплантата, разрабатываемого компанией Neuralink.