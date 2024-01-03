Стоимость Twitter упала на 71% после покупки Илоном Маском

Социальная сеть X (Twitter) стоит на 71,5% меньше, чем на момент покупки миллиардером Илоном Маском в октябре 2022 года.

Цена X резко упала после покупки Маском

Внешний инвестор соцсети – фонд Fidelity, владеющий долей в X Holdings, считает, что X стоит на 71,5% меньше, чем на момент покупки.

В частности, в ноябре 2023 года цена сократилась на 10,7%, когда Маск сказал бойкотирующим рекламодателям X «идти к чертям» во время интервью New York Times.

Fidelity начала снижать свои акции в Twitter в первый месяц после выкупа Маском в октябре 2022 года. В июле 2023 года он переименовал платформу в X.

По оценкам Fidelity, стоимость X на конец ноября 2023 составляла около 12,5 миллиарда долларов.

Также во время правления Маска на 15% упало количество ежемесячных пользователей сети.

Что известно о X

Под руководством Маска X столкнулся с целым каскадом резких изменений, от резких увольнений и закрытия международных офисов до изменения политики модерации и системы проверки платформы.

Bloomberg сообщает, что потрясение оттолкнуло рекламодателей, и доход от продажи рекламы в 2023 году, по оценкам, составит 2,5 миллиарда долларов США, что значительно ниже предыдущего уровня примерно в 1 миллиард долларов США в квартал.

В ноябре Маск вызвал волну критики после того, как согласился с публикацией, в которой говорилось, что евреи имеют «диалектическую ненависть» к белым людям, вызвав осуждение со стороны Белого дома.

В то же время крупные корпоративные потребители, включая Walt Disney и Apple, дистанцировались от платформы.