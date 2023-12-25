Конкурент для Twitter. Соцсеть Bluesky запустила публичную вебверсию

Соцсеть соучредителя Twitter Джека Дорси Bluesky спустя более полугода после открытия для широкой публики запустила публичную вебверсию.
Что известно о запуске соцсети Bluesky
С момента запуска до сих пор Bluesky остается программой, которая доступна только по приглашениям. Однако с этой недели появился общедоступный просмотр.
Теперь пользователям не нужно входить в систему, чтобы просматривать публикации на Bluesky.
Одновременно с этим обновлением в настройках пользователей платформы появилась новая функция, позволяющая ограничить просмотр сообщений теми, кто не авторизовался.
Кроме этого, соцсеть сменила логотип — теперь вместо изображения неба пользователей встречает минималистическая иконка с бабочкой.
Нововведение Twitter
В последнее время в социальной сети Twitter (теперь Х) появилось много новшеств. Да, разработчики решили убрать возможность блокировки пользователей. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.
При этом в Twitter разрешат скрывать свои брани, но функция будет доступна только для платных пользователей.
Добавим, что владелец соцсети Илон Маск называл искусственный интеллект настоящей угрозой для современного мира. Но недавно стало известно, что он собирается запустить свой ChatGPT в соцсети Twitter.
Кроме этого, платформа Илона Маска X планирует ввести платный доступ со всех новых пользователей во всем мире. В настоящее время компания уже тестирует эту систему.
Тестовая программа получила название "Not a Bot". Новые пользователи в Новой Зеландии и Филиппинах должны будут внести годовую подписку — 1 долл., чтобы создавать и комментировать сообщения на X.
Нововведение коснется только новых аккаунтов. Также пользователь может купить премиум-подписку X за $3,99 в месяц и ему не нужно будет платить дополнительный $1.
Новые пользователи, отказавшиеся от премиум-аккаунта и годовой подписки, не смогут писать, а только читать публикации, смотреть видео и подписываться на других людей.
Компания X утверждает, что цель «укрепить наши уже успешные усилия по уменьшению количества спама, манипулированию нашей платформой и деятельностью ботов, и уравновесить доступность платформы небольшой суммой комиссии».
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