В соцсети X (Twitter) возник масштабный сбой

Масштабный сбой произошел в работе социальной сети Twitter (Х). Пользователи не могут просмотреть публикации по всему миру.

Что происходит с Twitter

Сервис Down Detector зафиксировал множество сообщений о неисправности. В частности, не отражаются публикации в личном профиле и вообще в ленте.

Фото – downdetector.com

Проблемы возникли в их чистые и для пользователей X Pro, ранее известного как TweetDeck. Их встречает сообщение "Ожидаем постов".

По данным Downdetector, с проблемами столкнулись более 47 тысяч американских пользователей.

Пока неизвестна причина масштабного сбоя в Twitter, а также сроки, когда соцсеть заработает.

Нововведение Twitter

В последнее время в социальной сети Twitter (теперь Х) появилось много новшеств. Да, разработчики решили убрать возможность блокировки пользователей. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.

При этом в Twitter разрешат скрывать свои брани, но функция будет доступна только для платных пользователей.

Добавим, что владелец соцсети Илон Маск называл искусственный интеллект настоящей угрозой для современного мира. Но недавно стало известно, что он собирается запустить свой ChatGPT в соцсети Twitter.

Кроме этого, платформа Илона Маска X планирует ввести платный доступ со всех новых пользователей во всем мире. В настоящее время компания уже тестирует эту систему.

Тестовая программа получила название "Not a Bot". Новые пользователи в Новой Зеландии и Филиппинах должны будут внести годовую подписку — 1 долл., чтобы создавать и комментировать сообщения на X.

Нововведение коснется только новых аккаунтов. Также пользователь может купить премиум-подписку X за $3,99 в месяц и ему не нужно будет платить дополнительный $1.

Новые пользователи, отказавшиеся от премиум-аккаунта и годовой подписки, не смогут писать, а только читать публикации, смотреть видео и подписываться на других людей.

Компания X утверждает, что цель «укрепить наши уже успешные усилия по уменьшению количества спама, манипулированию нашей платформой и деятельностью ботов, и уравновесить доступность платформы небольшой суммой комиссии».