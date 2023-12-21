У соцмережі X (Twitter) виникнув масштабний збій

Масштабний збій стався у роботі соціальної мережі Twitter (Х). Користувачі по всьому світу не можуть переглянути публікації.

Що відбувається з Twitter

Сервіс Down Detector зафіксував багато повідомлень про несправність. Зокрема, не відображаються публікації в особистому профілі та загалом у стрічці.

Фото – downdetector.com

Проблеми виникли у тому чисті й у користувачів X Pro, раніше відомого як TweetDeck. Їх зустрічає повідомлення "Очікуємо на пости".

За даними Downdetector, з проблемами зіткнулися понад 47 000 американських користувачів.

Наразі невідомо причину масштабного збою у Twitter, а також терміни, коли соцмережа запрацює.

Нововведення Twitter

Останнім часом у соціальній мережі Twitter (тепер Х) з'явилося багато нововведень. Так, розробники вирішили прибрати можливість блокування користувачів. Коли саме це станеться, наразі невідомо.

При цьому у Twitter дозволять приховувати свої лайки, але функція буде доступна тільки для платних користувачів.

Додамо, що власник соцмережі Ілон Маск називав штучний інтелект справжньою загрозою для сучасного світу. Але нещодавно стало відомо, що він збирається запустити власний ChatGPT в соцмережі Twitter.

Окрім цього платформа Ілона Маска X планує запровадити платний доступ зі всіх нових користувачів у всьому світі. Наразі компанія уже тестує цю систему.

Тестова програма отримала назву «Not a Bot». Нові користувачі у Новій Зеландії та на Філіппінах повинні будуть внести річну передплату — 1 дол, щоб створювати й коментувати дописи на X.

Нововведення торкнеться лише нових акаунтів. Також користувач може купити преміум-підписку X за 3,99 дол на місяць і йому не потрібно буде платити додатковий 1 дол.

Нові користувачі, які відмовилися від преміум-акаунту та річної підписки, не зможуть писати, а лише читати публікації, дивитися відео та підписуватися на інших людей.

Компанія X стверджує, що має на меті «зміцнити наші вже успішні зусилля щодо зменшення кількості спаму, маніпулювання нашою платформою та діяльністю ботів, і врівноважити доступність платформи невеликою сумою комісії».