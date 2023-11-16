YouTube представил ШИ-инструмент для имитации голосов известных певцов

Google проверяет новые функции искусственного интеллекта для создания музыки на YouTube. Среди них функция Dream Track вместе с серией других музыкальных инструментов искусственного интеллекта.

Что известно о новых музыкальных функциях с ИИ

Первая функция Dream Track будет автоматически создавать короткие 30-секундные треки в стиле известных исполнителей.

Эта функция уже может имитировать девять разных певцов, которые помогают YouTube ее разрабатывать, — это Alec Benjamin, Charlie Puth, Charli XCX, Demi Lovato, John Legend, Papoose, Sia, T-Pain и Troye Sivan.

Программное обеспечение может генерировать тексты песен, минусовку и голос, сгенерированный искусственным интеллектом в стиле исполнителя.

Идея состоит в том, чтобы пользователи затем использовали эти треки в YouTube Shorts как у TikTok. В сентябре YouTube также анонсировал новую функцию искусственного интеллекта под названием Dream Screen, которая может генерировать видео и фотографии для фона, пишет издание. Поделиться

Помимо Dream Track, YouTube также продемонстрировал функцию Music AI. Этот инструмент может создать саксофонную дорожку, соединив напетую мелодию с подсказкой «саксофонное соло». Music AI появится на YouTube позже в этом году.

YouTube не впервые тестирует функции по ИИ

Мобильное приложение YouTube тестирует новую кнопку «Посмотреть что-нибудь». Она включает случайное видео, если пользователь не знает, что посмотреть. Новая кнопка появляется между содержимым при прокрутке ленты на начальной странице. Однако пока ее видят не все.

Также YouTube использует искусственный интеллект, чтобы организовать «большие разделы комментариев в легко усваиваемые темы». Когда вы открываете комментарии на мобильном устройстве, вы можете увидеть новый раздел «Темы» в некоторых видео. Он отображается рядом с параметрами сортировки «Самое популярное» и «Новейшее».

Создатели видео могут извлекать любые темы, а также удалять отдельные комментарии в конкретной теме.