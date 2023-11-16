YouTube представив ШІ-інструмент для імітації голосів відомих співаків

Google тестує нові функції штучного інтелекту для створення музики на YouTube. Серед них функція Dream Track разом із серією інших музичних інструментів штучного інтелекту.

Що відомо про нові музичні функції з ШІ

Перша функція Dream Track автоматично створюватиме короткі 30-секундні треки у стилі відомих виконавців.

Ця функція вже може імітувати девʼять різних співаків, які допомагають YouTube її розробляти, — це Alec Benjamin, Charlie Puth, Charli XCX, Demi Lovato, John Legend, Papoose, Sia, T-Pain, and Troye Sivan.

Програмне забезпечення може генерувати тексти пісень, мінусівку та голос, згенерований штучним інтелектом, у стилі виконавця.

Ідея полягає в тому, щоб користувачі потім використовували ці треки в YouTube Shorts як у TikTok. У вересні YouTube також анонсував нову функцію штучного інтелекту під назвою Dream Screen, яка може генерувати відео та фотографії для фону, – пише видання. Поширити

Крім Dream Track, YouTube також продемонстрував функцію Music AI. Цей інструмент може створити саксофонну доріжку, поєднавши наспівану мелодію з текстовою підказкою «саксофонне соло». Music AI зʼявиться на YouTube пізніше цього року.

YouTube не вперше тестує функції з ШІ

Мобільний застосунок YouTube тестує нову кнопку «Подивитися що-небудь». Вона вмикає випадкове відео, якщо користувач не знає, що подивитись. Нова кнопка зʼявляється між вмістом, якщо прокрутити стрічку на початковій сторінці. Однак поки що її бачать не всі.

Також YouTube використовує штучний інтелект, щоб організувати «великі розділи коментарів в легко засвоювані теми». Коли ви відкриваєте коментарі на мобільному пристрої, ви можете побачити новий розділ «Теми» у певних відео. Він відображається поруч з параметрами сортування «Найпопулярніше» та «Найновіше».

Творці відео можуть вилучати будь-які теми, а також видаляти окремі коментарі в конкретній темі.