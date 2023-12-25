Конкурент для Twitter. Соцмережа Bluesky запустила публічну вебверсію

Соцмережа співзасновника Twitter Джека Дорсі Bluesky через понад пів року після відкриття для широкого загалу запустила публічну вебверсію.

Що відомо про запуск соцмережі Bluesky

Від моменту запуску і дотепер Bluesky залишається програмою, яка доступна лише за запрошеннями. Однак з цього тижня з’явився загальнодоступний вебперегляд.

Тож тепер користувачам не потрібно входити в систему, щоб переглядати публікації на Bluesky.

Фото – blueskyweb

Ви можете легко переглядати дописи Bluesky, не входячи в систему. Ділитися стане зручніше — будь то жарт, який ви хочете надіслати друзям, або публікація, яку ви хочете вставити в статтю, — йдеться в блозі Bluesky Поширити

Одночасно з цим оновленням в налаштуваннях користувачів платформи з’явилася нова функція, яка дозволяє обмежити перегляд дописів тими, хто не авторизувався.

Якщо ви не хочете, щоб ваш профіль Bluesky був легко доступним для загального перегляду, ви можете відмовитися, виконавши такі дії: оновіть програму Bluesky до останньої версії 1.60 в App або Play Store; натисніть Модерація в меню ліворуч; увімкніть видимість тих, хто вийшов із системи, — зазначили в Bluesky. Поширити

Крім цього, соцмережа змінила логотип — тепер замість зображення неба користувачів зустрічає мінімалістична іконка з метеликом.

Нововведення Twitter

Останнім часом у соціальній мережі Twitter (тепер Х) з'явилося багато нововведень. Так, розробники вирішили прибрати можливість блокування користувачів. Коли саме це станеться, наразі невідомо.

При цьому у Twitter дозволять приховувати свої лайки, але функція буде доступна тільки для платних користувачів.

Додамо, що власник соцмережі Ілон Маск називав штучний інтелект справжньою загрозою для сучасного світу. Але нещодавно стало відомо, що він збирається запустити власний ChatGPT в соцмережі Twitter.

Окрім цього платформа Ілона Маска X планує запровадити платний доступ зі всіх нових користувачів у всьому світі. Наразі компанія уже тестує цю систему.

Тестова програма отримала назву «Not a Bot». Нові користувачі у Новій Зеландії та на Філіппінах повинні будуть внести річну передплату — 1 дол, щоб створювати й коментувати дописи на X.

Нововведення торкнеться лише нових акаунтів. Також користувач може купити преміум-підписку X за 3,99 дол на місяць і йому не потрібно буде платити додатковий 1 дол.

Нові користувачі, які відмовилися від преміум-акаунту та річної підписки, не зможуть писати, а лише читати публікації, дивитися відео та підписуватися на інших людей.

Компанія X стверджує, що має на меті «зміцнити наші вже успішні зусилля щодо зменшення кількості спаму, маніпулювання нашою платформою та діяльністю ботів, і врівноважити доступність платформи невеликою сумою комісії».