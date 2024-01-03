Вартість Twitter впала на 71% після покупки Ілоном Маском
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Вартість Twitter впала на 71% після покупки Ілоном Маском

Twitter
Джерело:  Axios

Соціальна мережа X (Twitter) коштує на 71,5% менше, ніж на момент покупки мільярдером  Ілоном Маском в жовтні 2022.

Ціна X різко впала після покупки Маском

Зовнішній інвестор соцмережі - фонд Fidelity, який володіє часткою в X Holdings, вважає, що X коштує на 71,5% менше, ніж на момент покупки.

Зокрема у листопаді 2023 року ціна скоротилася на 10,7%, коли Маск сказав бойкотуючим рекламодавцям X «йти до біса» під час інтерв’ю New York Times.

Fidelity почала знижувати свої акції в Twitter у перший місяць після викупу Маском у жовтні 2022 року. У липні 2023 він перейменував платформу в X.

За оцінками Fidelity, вартість X на кінець листопада 2023 року становила близько 12,5 мільярда доларів.

Також за правління Маска на 15% впала кількість щомісячних користувачів мережі.

Що відомо про X

Під керівництвом Маска X зіткнувся з цілим каскадом різких змін, від різких звільнень і закриття міжнародних офісів до зміни політики модерації та системи перевірки платформи.

Bloomberg повідомляє, що потрясіння відштовхнуло рекламодавців, і дохід від продажу реклами в 2023 році, за оцінками, становитиме 2,5 мільярда доларів США, що значно нижче попереднього рівня приблизно в 1 мільярд доларів США на квартал.

У листопаді Маск викликав хвилю критики після того, як погодився з публікацією, у якій говорилося, що євреї мають «діалектичну ненависть» до білих людей, викликавши засудження з боку Білого дому.

У той же час великі корпоративні споживачі, включаючи Walt Disney і Apple, дистанціювалися від платформи.

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