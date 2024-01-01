Аналитики FT прогнозируют банкротство соцсети X Илона Маска

Илон Маск часто использует предупреждение о банкротстве для мотивации своих сотрудников, он делал это в Tesla и SpaceX. Но на данный момент реклама в соцсети X резко просела, а попытки создать новые источники дохода провалились, что намекает на подлинное банкротство.

Соцсеть X Илона Маска может обанкротиться – прогноз аналитиков

Газета Financial Times (FT) в своих предсказаниях на 2024 год прогнозирует, что соцсеть X (бывший Twitter) Илона Маска в этом году может объявить о банкротстве.

Об этом говорится в статье FT.

Обанкротится ли компания X? Да. Илон Маск часто использует предупреждение о банкротстве для мотивации своих сотрудников: он делал это в Tesla и SpaceX. Но на этот раз, когда реклама в X резко просела, а попытки создать новые источники дохода провалились, велика вероятность, что это произойдет, – говорится в прогнозе. Поделиться

После недавних эмоциональных заявлений против рекламодателей Маск может оказаться достаточно безрассудным, чтобы подумать, что сможет провести компанию через банкротство и все равно остаться на вершине.

Борьба Маска за контроль над X в условиях банкротства стала бы увлекательным продолжением полного драматизма процесса приобретения Twitter, – пишет FT. Поделиться

Бывший Twitter заработал в разы меньше денег на рекламе

Соцсеть X (бывший Twitter) заработал в 2023 году на рекламе примерно 2,5 млрд долл. – это значительно меньше по сравнению с предыдущими годами.

В отчете Media Matters for America говорится, что платформа X размещала рекламу крупных брендов, таких как Apple, наряду с антисемитским контентом, например, мемами, изображающими нацизм как духовное пробуждение, и цитатами Адольфа Гитлера, представленными в вдохновляющем стиле.

После этого стало известно, что ряд компаний, среди которых Apple, Disney, Comcast, Lionsgate и Paramount Global, перестанут покупать рекламу на платформе X.

Гендиректор X Линда Яккарино не подвергается давлению со стороны рекламодателей уйти с должности, поскольку крупные бренды приостанавливают свои расходы на рекламе из-за беспокойства относительно ее владельца Илона Маска и антисемитского контента.

Социальная медиа-компания X подала в суд на медиа-наблюдательную группу Media Matters, которая обнаружила, что соцсеть размещает рекламные публикации рядом с одобряющими нацизм постами.

Миллиардер, владелец соцсети X Илон Маск использовал нецензурную лексику, критикуя бренды, снявшие свою рекламу на платформе после скандального сообщения Маска, в котором он поддержал антисемитскую теорию заговора.