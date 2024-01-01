Аналітики FT прогнозують цьогорічне банкрутство соцмережі X Ілона Маска

Ілон Маск часто використовує попередження про банкрутство для мотивації своїх співробітників, він робив це в Tesla і SpaceX. Але наразі реклама в соцмережі X різко просіла, а спроби створити нові джерела доходу провалилися, що натякає на справжнє банкрутство.
Соцмережа X Ілона Маска може збанкрутувати – прогноз аналітиків
Газета Financial Times (FT) у своїх передбаченнях на 2024 рік прогнозує, що соцмережа X (колишній Twitter) Ілона Маска цьогоріч може оголосити про банкрутство.
Про це йдеться у статті FT.
Після нещодавніх емоційних заяв проти рекламодавців, Маск може виявитися достатньо нерозважливим, щоб подумати, що зможе провести компанію через банкрутство і все одно залишитися на вершині.
Колишній Twitter заробив у рази менше грошей на рекламі
Соцмережа X (колишній Twitter) заробив у 2023 році на рекламі приблизно 2,5 млрд дол – це значно менше у порівнянні з попередніми роками.
У звіті Media Matters for America йдеться про те, що платформа X розміщувала рекламу великих брендів, таких як Apple, поряд з антисемітським контентом, наприклад, мемами, що зображують нацизм як духовне пробудження, і цитатами Адольфа Гітлера, поданими в надихаючому стилі.
Після цього стало відомо, що низка компаній, серед яких Apple, Disney, Comcast, Lionsgate та Paramount Global, припинять купувати рекламу на платформі X.
Гендиректорка X Лінда Яккаріно не піддається тиску з боку рекламодавців піти з посади, оскільки великі бренди призупиняють свої витрати на рекламі через занепокоєння щодо її власника Ілона Маска та антисемітського контенту.
Соціальна медіа-компанія X подала до суду на медіа-наглядову групу Media Matters, яка виявила, що соцмережа розміщує рекламні публікації поряд з постами, що вихваляють нацизм.
Мільярдер, власник соцмережі X Ілон Маск використав нецензурну лексику, критикуючи бренди, які зняли свою рекламу на платформі після скандального допису Маска, в якому він підтримав антисемітську теорію змови.
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