Маск вживає наркотики на закритих вечірках і викликає тривогу серед власних працівників — WSJ

Американський бізнесмен-мільярдер Ілон Маск нібито вживає наркотичні речовини під час відвідування закритих вечірок, що викликає серйозне занепокоєння серед працівників його власних компаній.

Що відомо про вживання Маском наркотиків та ймовірні наслідки

За інформацією журналістів видання, працівники компаній Маска занепокоєні ймовірною шкодою репутації бізнесу мільярдера через вживання ним різних наркотичних речовин, серед іншого, ЛСД, кокаїну, екстазі та психоделічних грибів на закритих приватних вечірках по всьому світу.

Окрім цього, як зазначається, Маск публічно вживав маріхуану та вихвалявся рецептом на кетамін.

Журналісти також посилаються на осіб з близького оточення Маска, за словами яких, мільярдер продовжує практику вживання наркотичних речовин.

Серед іншого Маск активно вживає кетамін.

Зазначається, що у разі підтвердження інформації про вживання наркотиків Маском під загрозою можуть опинитись багатомільярдні контракти SpaceX, а також активи інвесторів на суму майже в 1 трлн доларів.

Окрім цього, новий скандал навколо Маска може спричинити звільнення десятків тисяч працівників його компаній і поставити під загрозу велику частину національної космічної програми США.

У той же час, за словами адвоката Маска Алекса Спіро, мільярдер регулярно проходить перевірки на вживання наркотичних речовин в SpaceX і ніколи в нього не виявляли слідів вживання наркотиків.

Що відомо про інциденти із вживанням Маском наркотиків

У 2017 році Маск спізнився на корпоративний захід SpaceX.

Під час промови він нерозбірливо говорив і плутався в словах близько 15 хвилин, неодноразово називаючи прототип ракети SpaceX Big Falcon Rocket "великою довбаною ракетою".

Після зустрічі керівники SpaceX у приватних розмовах висловили свої побоювання, що Маск був під впливом наркотиків. Один з них описав подію як "безглузду", "ненормальну" і "гідну жалю".

Втім, видання зазначає, що поведінка мільярдера може бути спричинена постійним недосипанням. Сам він зізнавався, що регулярно засинав в офісі, адже працює вночі майже безперервно.

За інформацією авторів матеріалу, протягом 2023 року Маск вживав мікродози кетаміну для лікування депресії, а також приймав повні дози на вечірках.

Після публікації статті Маск написав у твіттері, що кетамін є кращим способом боротьби з депресією порівняно з антидепресантами.