Маск употребляет наркотики на закрытых вечеринках и вызывает тревогу у собственных работников – WSJ

Американский бизнесмен-миллиардер Илон Маск якобы употребляет наркотические вещества во время посещения закрытых вечеринок, что вызывает серьезную обеспокоенность среди работников его собственных компаний.
Что известно об употреблении Маском наркотиков и возможных последствиях
По информации журналистов издания, работники компаний Маска обеспокоены вероятным ущербом репутации бизнеса миллиардера из-за употребления им различных наркотических веществ, среди прочего ЛСД, кокаина, экстази и психоделических грибов на закрытых частных вечеринках по всему миру.
Кроме этого, как отмечается, Маск публично употреблял марихуану и хвастался рецептом кетамина.
Журналисты также ссылаются на лиц из близкого окружения Маска, по словам которых, миллиардер продолжает практику употребления наркотических веществ.
Среди прочего Маск активно употребляет кетамин.
В случае подтверждения информации об употреблении наркотиков Маском под угрозой могут оказаться многомиллиардные контракты SpaceX, а также активы инвесторов на сумму почти в 1 трлн долларов.
Кроме этого, новый скандал вокруг Маска может повлечь за собой увольнение десятков тысяч работников его компаний и поставить под угрозу большую часть национальной космической программы США.
В то же время, по словам адвоката Маска Алекса Спиро, миллиардер регулярно проходит проверки на употребление наркотических веществ в SpaceX и никогда у него не выявляли следов употребления наркотиков.
Что известно об инцидентах с употреблением Маском наркотиков
В 2017 году Маск опоздал на корпоративное мероприятие SpaceX.
Во время речи он неразборчиво говорил и путался в словах около 15 минут, неоднократно называя прототип ракеты SpaceX Big Falcon Rocket "большой долбанной ракетой".
После встречи руководители SpaceX в частных разговорах выразили опасения, что Маск был под влиянием наркотиков. Один из них описал событие как "бессмысленное", "ненормальное" и "достойное сожаления".
Впрочем, издание отмечает, что поведение миллиардера может быть вызвано постоянным недосыпанием. Сам он признавался, что регулярно засыпал в офисе, ведь работает ночью почти непрерывно.
По информации авторов материала, в течение 2023 года Маск принимал микродозы кетамина для лечения депрессии, а также принимал полные дозы на вечеринках.
После публикации статьи Маск написал в твиттере, что кетамин является лучшим способом борьбы с депрессией по сравнению с антидепрессантами.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-