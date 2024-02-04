Американский миллиардер и глава Tesla и SpaceX склоняют топ-руководителей собственных компаний к употреблению наркотических веществ вместе с ним.

Что известно об употреблении Маском наркотических веществ вместе с топ-руководителями Tesla и SpaceX

По информации журналистов издания со ссылкой на большое количество публичных интервью, частные разговоры и судебные показания, Маск имеет глубокие личные и финансовые связи с представителями наблюдательных советов.

В материале отмечается, что задачей этих людей должен быть контроль за одиозным миллиардером в интересах акционеров.

Авторы публикации отмечают, что отношения между Маском и членами наблюдательного совета несут в себе элементы дружбы и богемной жизни и противоречат законодательным и корпоративным правилам управления компаниями такого типа

Журналисты издания отмечают, что некоторые из действующих и бывших топ-руководителей Tesla и SpaceX, а также акционеры Антонио Грасиас и Айра Эренпрайс, технологический магнат Ларри Эллисон, бывший руководитель СМИ Джеймс Мердок и родной брат Илона – Кимбал Маск вместе с миллиардом. экзотические курорты.

Все эти люди в определенной степени обязаны именно Маске значительным увеличением своих капиталов или сногсшибательной карьерой.

Что известно о беспокойстве из-за употребления Маском наркотиков

Многочисленные свидетели и разговаривающие со свидетелями, как отмечают авторы материала, заявляют, что Маск употребляет запрещенные в США наркотические вещества.

При этом руководство Tesla и SpaceX в курсе ситуации, однако, никак не реагирует на нее.

Отмечается, что в соответствии с корпоративными правилами, употребление наркотических веществ запрещено топ-руководителями компаний.

Авторы материала утверждают, что Маск, среди прочего, употреблял кокаин, экстази, ЛСД и "волшебные грибы", а еще китамин, однако заявлял, что имеет на него рецепт.

По словам свидетелей, вместе с Маском наркотики употребляли корпоративные директора его компаний Антонио Грасиас, Стив Юрветсон и Кимбал Маск.

Некоторые из свидетелей признаются, что объемы употребляемых Маском и его топ-менеджерами наркотических веществ вызывают беспокойство.

По словам знающих людей, Илон Маск создал вокруг себя определенную "культуру", в которой его друзья-директора употребляют наркотики вместе с ним, чтобы не огорчать человека, принесшего им миллионы долларов

Более того, они не хотят рисковать потерей социального капитала, полученного от близости с Маском, что для некоторых сродни близости к королю.

Адвокат Маска Алекс Спиро заверил, что Илон "регулярно и случайно проходит тестирование на наркотики в SpaceX и никогда не провалил тест".

Сам Маск написал в Twitter, что за три года выборочного тестирования на наркотики после инцидента с курением травы в 2018 году "не было обнаружено даже следов каких-либо наркотиков или алкоголя".

Однако знающие люди говорят, что зимой 2022 хороший друг Маска и бывший член правления Tesla Ларри Эллисон призвал его приехать на его гавайский остров, чтобы отдохнуть от работы и "высохнуть от наркотиков".

По словам некоторых людей, это произошло, когда друзья и другие близкие Маска были озабочены тем, что употребление наркотиков ухудшается, и некоторые люди даже просили его пойти на реабилитацию.