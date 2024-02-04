Американський мільярдер та глава Tesla і SpaceX схиляє топ-керівників власних компаній до вживання наркотичних речовин разом з ним.

Що відомо про вживання Маском наркотичних речовин разом із топ-керівниками Tesla і SpaceX

За інформацією журналістів видання із посиланням на велику кількість публічних інтерв’ю, приватні розмови та судові свідчення, Маск має глибокі особисті та фінансові зв’язки із представниками наглядових рад.

У матеріалі зазначається, що завданням цих людей мав бути контроль за одіозним мільярдером в інтересах акціонерів.

Автори публікації зазначають, що стосунки між Маском та членами наглядової ради несуть в собі елементи дружби та богемного життя і суперечать законодавчим та корпоративним правилам управління компаніями такого типу

Журналісти видання зазначають, що дехто з діюячих та колишніх топ-керівників Tesla та SpaceX, а також акціонери Антоніо Грасіас та Айра Еренпрайс, технологічний магнат Ларрі Еллісон, колишній керівник ЗМІ Джеймс Мердок і рідний брат Ілона – Кімбал Маск разом із мільярдером відвідують різноманітні вечірки та екзотичні курорти.

Всі ці люди до певної міри завдячують саме Маску значним збільшенням своїх капіталів чи карколомною кар’єрою.

Що відомо про занепокоєння через вживання Маском наркотиків

Численні свідки та ті, хто розмовляв зі свідками, як зазначають автори матеріалу, заявляють, що Маск вживає заборонені у США наркотичні речовини.

При цьому керівництво Tesla та SpaceX в курсі ситуації, однак ніяк не реагує на неї.

Зазначається, що відповідно до корпоративних правил, вживання наркотичних речовин заборонене топ-керівниками компаній.

Автори матеріалу стверджують, що Маск, серед іншого, вживав кокаїн, екстазі, ЛСД і "чарівні гриби", а ще кітамін, однак заявляв, що має на нього рецепт.

За словами свідків, разом із Маском наркотики вживали корпоративні директори його компаній Антоніо Грасіас, Стів Юрветсон і Кімбал Маск.

Деякі зі свідків зізнаються, що обсяги вживаних Маском та його топ-менеджерами наркотичних речовин викликає занепокоєння.

За словами обізнаних людей, Ілон Маск створив навколо себе певну "культуру", в якій його друзі-директори вживають наркотики разом з ним, аби не засмучувати людину, що принесла їм мільйони доларів

Більше того, вони не хочуть ризикувати втратою соціального капіталу, отриманого від близькості з Маском, що для деяких схоже на близькість до короля.

Адвокат Маска Алекс Спіро запевнив, що Ілон "регулярно і випадково проходить тестування на наркотики в SpaceX і ніколи не провалив тест".

Сам Маск написав у Twitter, що за три роки вибіркового тестування на наркотики після інциденту з курінням трави в 2018 році "не було виявлено навіть слідів будь-яких наркотиків чи алкоголю".

Однак обізнані люди кажуть, що взимку 2022 року хороший друг Маска та колишній член правління Tesla Ларрі Еллісон закликав його приїхати на його гавайський острів, щоб відпочити від роботи та "висохнути від наркотиків".

За словами деяких людей, це сталося, коли друзі та інші близькі Маска були стурбовані тим, що його вживання наркотиків погіршується, і деякі люди навіть просили його піти на реабілітацію.