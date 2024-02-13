Хто може ліквідувати Путіна — Ілон Маск озвучив свою версію
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Хто може ліквідувати Путіна — Ілон Маск озвучив свою версію

Ілон Маск
Джерело:  Bloomberg

На переконання американського мільярдера Ілона Маска, російського диктатора Володимира Путіна може ліквідувати людина, яка буде ще жорсткішою та небезпечнішою, ніж очільник Кремля.

Ілон Маск знову лякає світ перемогою РФ у війні проти України

Бізнесмен вкотре намагався переконати сенаторів-республіканців в тому, що "немає жодного шансу", що Путін програє війну Україні.

За словами журналістів, Ілон Маск зробив ці коментарі під час дискусії на платформі Х, учасниками якої були противники законопроєкту щодо допомоги Україні.

Ці витрати не допомагають Україні. Продовження війни не допомагає Україні.

Ілон Маск

Ілон Маск

Американський мільярдер

Окрім того, він вкотре спробував виправдати Путіна, заявивши, що на російського президента тиснуть, щоб довести війну до кінця.

Якщо він відступить, його вб'ють, — заявив Маск, однак не пояснив, звідки у нього такі дані.

Ілон Маск порозмірковував про ліквідацію Путіна

Американський мільярдер продовжує заперечувати звинувачення у тому, що він є апологетом Путіна, назвавши його "абсурдним".

Ба більше, Ілон Маск почав стверджувати, що його компанії "напевно, зробили більше для підриву Росії, ніж будь-хто інший".

За словами винахідника, його інтерес полягає в тому, щоб зупинити загибель людей по обидва боки війни.

Також Маск назвав ідею ліквідації Путіна не надто вдалою.

Тим, хто хоче зміни режиму в Росії, слід подумати про те, хто та людина, яка може усунути Путіна, і чи буде ця людина миротворцем? Напевно, ні", — заявив мільярдер, припустивши, що така людина, швидше за все, буде "ще більш жорсткою, ніж російський диктатор.

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