Хто може ліквідувати Путіна — Ілон Маск озвучив свою версію

На переконання американського мільярдера Ілона Маска, російського диктатора Володимира Путіна може ліквідувати людина, яка буде ще жорсткішою та небезпечнішою, ніж очільник Кремля.

Ілон Маск знову лякає світ перемогою РФ у війні проти України

Бізнесмен вкотре намагався переконати сенаторів-республіканців в тому, що "немає жодного шансу", що Путін програє війну Україні.

За словами журналістів, Ілон Маск зробив ці коментарі під час дискусії на платформі Х, учасниками якої були противники законопроєкту щодо допомоги Україні.

Ці витрати не допомагають Україні. Продовження війни не допомагає Україні. Ілон Маск Американський мільярдер

Окрім того, він вкотре спробував виправдати Путіна, заявивши, що на російського президента тиснуть, щоб довести війну до кінця.

Якщо він відступить, його вб'ють, — заявив Маск, однак не пояснив, звідки у нього такі дані.

Ілон Маск порозмірковував про ліквідацію Путіна

Американський мільярдер продовжує заперечувати звинувачення у тому, що він є апологетом Путіна, назвавши його "абсурдним".

Ба більше, Ілон Маск почав стверджувати, що його компанії "напевно, зробили більше для підриву Росії, ніж будь-хто інший".

За словами винахідника, його інтерес полягає в тому, щоб зупинити загибель людей по обидва боки війни.

Також Маск назвав ідею ліквідації Путіна не надто вдалою.