Миф о вечной России

Снайдер объясняет, что в разговоре с Такером Карлсоном Путин рассказал утверждение об истории, несущей войну, геноцид и фашизм.

Российский диктатор рассказал о разных прошлых царствах, называя их "Россией". Это значит, что он претендует на их территории для современной РФ.

Такая чушь ведет к войне. По логике Путина, лидеры в любом месте могут выдвигать бесконечные претензии на территории, основываясь на различных интерпретациях прошлого. Это поднимает весь международный порядок, основанный на законных границах между суверенными государствами.

В разговоре с Карлсоном Путин рассказывал о 9, 10 и 11 веках, когда Москвы еще не существовало.

По логике Путина, пишет Снайдер, сегодня у России нет никаких претензий на территории, из которых она добывает природный газ и нефть. Однако могут иметь другие страны и российские национальные меньшинства.

Снайдер отмечает, что Путин называет разные даты для того, чтобы оправдать разные претензии, так же может сделать любой по отношению к любой территории.

Итак, первый вывод с позиции Путина состоит в том, что никакие границы не легитимны, в том числе границы вашей собственной страны. Все доступно для увлечения, поскольку у каждого может быть своя история. Карлсон спросил Путина, почему ему предстояло вторгнуться в Украину, и ответом стал миф о вечной России.

Путин верит в существование "искусственных" наций

Второй проблемой после войны является геноцид. После того, как вы решите, что страна в глубоком прошлом также определенным образом является вашей страной сейчас, вы настаиваете на том, что единственной подлинной историей является то, что, кажется, доказывает вашу правоту. Опыт людей, фактически живших в прошлом и живущих в настоящем, является «искусственным» (если использовать одно из любимых слов Путина).

В интервью и других речах во время войны Путин полагается на ложное различие между естественными и искусственными нациями. Природные нации имеют право на существование, искусственные — нет.

Но природных наций не существует. Все нации созданы. Россия завтрашнего дня создается действиями россиян сегодня. Если россияне ведут беззаконную войну на уничтожение в Украине, это делает их другим народом, чем они могли бы быть. Это важнее, чем что-либо, что произошло столетие назад. Когда нацию называют "искусственной", это оправдание геноцида. Язык геноцида не касается прошлого, он меняет будущее. Тимоти Снайдер историк

Всех, кто не вписывается в аккуратную историю Путина (Россия вечна, поэтому россияне могут делать все, что хотят), нужно вычеркнуть — сначала из нарратива прошлого, а затем и тех, кого считают людьми в настоящем.

По логике Путина, неважно, во что люди верят или как люди понимают свое прошлое. Это он решает, какие души связаны с какими-либо другими душами. Другим взглядам нет места в природе, потому что они возникли из событий, которые (по его нарративу) никогда не должны были произойти. Его взгляд руководит прошлым, требующим насилия в настоящем: геноцида .

Если есть люди, которые говорят, что Украина существует, их нужно уничтожить. Такова была логика российских массовых убийств с самого начала.

Путин ожидал, что Украина упадет через несколько дней, считая, что ему нужно устранить нескольких украинцев из искусственной элиты. Чем больше украинцев там оказывалось, тем больше людей приходилось убить. То же касается и физических проявлений украинской культуры. Россия разрушила тысячи украинских школ. Везде, куда доходят русские войска, они сжигают украинские книги.

Россия выставляет себя жертвой

Третья проблема — это фашизм, выраженный как виктимность. Путин является диктатором самой большой страны в мире и лично контролирует десятки, а, скорее всего, сотни миллиардов долларов. И все же в своей истории он долговременная жертва, потому что не все с ним согласны.

Россия является жертвой, потому что россияне могут рассказывать историю о том, как им нужно вести геноцидную войну и не все соглашаются. Украинцы агрессоры, потому что не согласны с тем, что их и их страны не существует.

На самом деле, говорит Путин, украинцы — это «нацисты», это слово в его устах означает просто «люди, которые отказываются признать, что россияне чисты, что бы мы ни делали».

Это заявление потерпевшего: если украинцы являются «нацистами», то россияне — даже если они начали войну и убили десятки тысяч человек, похитили десятки тысяч детей и ежедневно совершают военные преступления — должны быть праведными страдающими.

Вот почему миф имеет значение. Если все зло в прошлом совершалось другими, как говорит Путин, то все зло в настоящем должно совершаться другими.

История Путина идеально разделяет добро и зло: Россия всегда права, другие всегда неправы.

Россияне могут вести себя как нацисты, называя других "нацистами", и все будет в порядке. Россияне — это народ с особым предназначением, которому противостоят заговоры. Война Путина ведется с фашистскими лозунгами и фашистскими средствами, массовой пропагандой и массовой мобилизацией.

Исторический фактаж Путина

Снайдер пишет, даже если бы Путин был солидным историком, это не означало бы, что он мог бы (юридически, морально) претендовать на территорию на основе правильных вещей, которые он говорил о прошлом.

Большинство из того, что Путин говорит о прошлом, смехотворно; но даже если бы он сказал что-то правдивое, это не оправдывало бы разрушение международного порядка, вторжение в соседние страны и геноцид. Тимоти Снайдер историк

Американский профессор отмечает, то, что Путин говорит об украинском прошлом, опасно и ошибочно. Он умалчивает важные вещи по истории земель, которые сейчас являются Украиной.

Земли нынешней Украины, возможно, были первыми европейскими территориями, заселенными людьми; как бы то ни было, они были заселены, часто чрезвычайно влиятельными народами, в течение примерно тридцати семи тысяч лет. Если бы сегодня действительно можно было претендовать на территорию на основании того, кто был там первым, то российские претензии были бы слабыми. Поделиться

Также, пишет Снайдер, что все высказывания Путина о периоде начиная с девятого века нашей эры являются ошибочными.

Если бы Путин серьезно считал, что прошлое определяет настоящее, он должен сказать, что территории этого средневекового государства викингов, Киевской Руси — большая часть Украины, вся Беларусь, часть северо-восточной России в современных границах — должны принадлежать Швеции, или Дании, или Норвегии. или, возможно, Финляндии.

В английской транскрипции интервью, Путин постоянно говорит "русский". Киевская Русь никоим образом не являлась "Россией". Она была названа в честь викингов, ставших правителями. Это название "Русь" стало ассоциироваться с землей и ее народом, а также с христианством.

Но "Россия", как ее использует Путин, когда речь идет о чем-то конкретном, — это империя, основанная в Санкт-Петербурге (городе, не существовавшем во времена Киевской Руси) в 1721 году. Эта Российская империя была названа "русской" именно как претензия на земле и историю.

Но то, что Петр I принял разумное пиар-решение полтысячелетия спустя после того, как монголы взяли Киев, не означает, что на момент прихода монголов существовала Россия. Не существовало.

Переходя от средневековья к настоящему, Путин допускает огромную ошибку упущения. Он очень коротко вспоминает Великое княжество Литовское и Речь Посполитую, и лишь для того, чтобы сказать Карлсону, что они унижали "русских".

В состав Литвы-Польши Киев входил более трехсот лет — дольше Киева был частью Киевской Руси, дольше Киева когда-либо входил в состав Российской империи.

За эти триста лет произошло много событий: ренессанс, реформация, контрреформация. Все это сказалось на Украине (как ее теперь называли) и сделало ее отличным от Московского государства, которого эти тенденции почти не коснулись.

Снайдер пишет, что Путин ошибается, считая, что соглашение, подписанное между казаками и Московией 1654 года, было чем-то вроде вечной связи украинцев с россиянами.

Есть что-то жалкое в том, что человек, столь опытный во лжи, как Путин, на самом деле верит во ложь, которую ему говорили, когда он был молод. Тимоти Снайдер историк

И, конечно, из этого интервью ясно одно: Путин считает понятным, что убить любое количество людей лучше, чем признать свою ошибку. Идеи не имеют значения. Именно потому, что он ошибается во всем, пишет Снайдер, он должен убивать.

Путин, пожалуй, ближе всего подходит к осознанию собственной проблемы, когда говорит о двадцатом веке и создании Советского Союза (и его украинской республики).

Путин уверен, что в истории не было Украины, поэтому он должен выставить Ленина и Сталина дураками, потому что они действовали так, будто Украина существовала.

Путин говорит, что они действовали по "непонятным" или "неизвестным" причинам, создавая украинскую республику и проводя политику, соответствующую существованию украинского языка и культуры.

Ленин и Сталин делали это потому, что по собственному опыту знали о существовании украинского национального движения.

Они знали, что украинцы пытались учредить свои государства после большевистской революции. Они знали, что побороли эти попытки после многих лет чрезвычайного насилия, и что в долгосрочной перспективе нужно будет делать что-нибудь другое.

Когда советская политика вернулась против украинцев в начале 1930-х годов, это произошло потому, что Сталин боялся потерять Украину из-за собственной губительной политики, а не потому, что он считал, что Украины не существует.

Память поколений о том, что украинцы называют Голодомором, является одним из отличий между современными украинцами и россиянами.

Путин говорит о Второй мировой войне так, словно это была русская этническая борьба, но это была советская борьба. И советскими народами, наиболее пострадавшими, после евреев, были белорусы и украинцы.

Путин также заявил, что Польша якобы сотрудничала с Германией слишком много и в то же время недостаточно и тем самым навлекла войну на себя.

Путин хочет сказать, что Польша сотрудничала с Германией, чтобы отвлечь внимание от основного факта, что Советский Союз вступил во Вторую мировую войну как союзник Германии. Поделиться

Варшава отказалась сражаться на стороне Берлина в 1939 году, а Москва согласилась. Путин обвиняет Польшу в войне, потому что его собственный подход к границам и истории в 2024 году похож на подход Гитлера в 1939 году.

"Исторический" аргумент Путина в отношении Украины отвечает нацистской пропаганде в отношении Польши, вплоть до мыслей об "искусственных" государствах и народах, не имеющих исторического права на существование.