Журналисты издания The Washington Post проанализировали интервью кремлевского диктатора Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону и нарративу, который пытался распространять кремлевский преступник.
Как Путин в интервью Карлсону подтвердил намерения по уничтожению Украины
Журналисты издания отмечают, что на протяжении всего интервью кремлевский диктатор пытался произвести впечатление на зрителей своими знаниями по истории и также не давал Такеру возможности задавать критические вопросы.
Журналисты заключили, что Путин оказался лучше подготовленным к этому интервью, чем сам Карлсон.
В частности, как отмечается в материале издания, Путин опытный политик и бывший агент КГБ прекрасно знает, как избежать ответов на неудобные вопросы.
Более того, во время интервью Путин нагло и цинично пытался убедить Карлсона в том, что именно Россия якобы выступает жертвой развязной преступной войны против Украины.
Авторы публикации обратили внимание на манипуляции кремлевского диктатора по вопросу освещения истории Украины.
В частности, в материале отмечается, что Путин приводил большое количество несуществующих "фактов".
Как Путин манипулирует фактами по истории Украины
Журналисты также обращают внимание на манипулирование кремлевским диктатором темой готовности к переговорам с Украиной.
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