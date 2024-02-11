Интервью Путина доказало его цель уничтожить Украину — WP
Категория
Политика
Дата публикации

Интервью Путина доказало его цель уничтожить Украину — WP

Владимир Путин
Read in English
Читати українською
Источник:  The Washington Post

Журналисты издания The Washington Post проанализировали интервью кремлевского диктатора Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону и нарративу, который пытался распространять кремлевский преступник.

Как Путин в интервью Карлсону подтвердил намерения по уничтожению Украины

Журналисты издания отмечают, что на протяжении всего интервью кремлевский диктатор пытался произвести впечатление на зрителей своими знаниями по истории и также не давал Такеру возможности задавать критические вопросы.

Журналисты заключили, что Путин оказался лучше подготовленным к этому интервью, чем сам Карлсон.

В частности, как отмечается в материале издания, Путин опытный политик и бывший агент КГБ прекрасно знает, как избежать ответов на неудобные вопросы.

Более того, во время интервью Путин нагло и цинично пытался убедить Карлсона в том, что именно Россия якобы выступает жертвой развязной преступной войны против Украины.

Путин использовал каждый вопрос, чтобы привести главный аргумент: Россия была потерпевшей стороной, жертвой неоднократных лживых обещаний Запада. Несмотря на это, настаивал Путин, Москва готова вести переговоры о прекращении войны, но с Соединенными Штатами, подчеркивая свою настойчивость на том, что украинское правительство нелегитимная марионетка Запада, - отмечают журналисты издания.

Авторы публикации обратили внимание на манипуляции кремлевского диктатора по вопросу освещения истории Украины.

В частности, в материале отмечается, что Путин приводил большое количество несуществующих "фактов".

Как Путин манипулирует фактами по истории Украины

Сердцем интервью стала длинная лекция Путина, охватывавшая более 1000 лет истории, от создания Киевской Руси до настоящего времени. Все для того, чтобы доказать Путина, что украинцы действительно россияне, живущие "на краю" Российской империи. Суть его болтовни была в том, чтобы ошеломить зрителей цунами фактов и дат и поразить их воображаемой эрудицией Путина, - говорится в материале издания.

Журналисты также обращают внимание на манипулирование кремлевским диктатором темой готовности к переговорам с Украиной.

Мнимая готовность к переговорам, однако, резко контрастирует с длительным настоянием России на том, что только полная капитуляция Украины, включая широкую сдачу оккупированных территорий, завершит войну, - отмечают авторы публикации.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зачем Путин усиливает риторику о "разделении" Украины — предупреждение аналитиков
Владимир Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин признал свой провал в войне против Украины
Владимир Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Байден и Шольц высмеяли интервью Путина Такеру Карлсону
Олаф Шольц и Джо Байден

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?