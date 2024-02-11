Как Путин в интервью Карлсону подтвердил намерения по уничтожению Украины

Журналисты издания отмечают, что на протяжении всего интервью кремлевский диктатор пытался произвести впечатление на зрителей своими знаниями по истории и также не давал Такеру возможности задавать критические вопросы.

Журналисты заключили, что Путин оказался лучше подготовленным к этому интервью, чем сам Карлсон.

В частности, как отмечается в материале издания, Путин опытный политик и бывший агент КГБ прекрасно знает, как избежать ответов на неудобные вопросы.

Более того, во время интервью Путин нагло и цинично пытался убедить Карлсона в том, что именно Россия якобы выступает жертвой развязной преступной войны против Украины.

Путин использовал каждый вопрос, чтобы привести главный аргумент: Россия была потерпевшей стороной, жертвой неоднократных лживых обещаний Запада. Несмотря на это, настаивал Путин, Москва готова вести переговоры о прекращении войны, но с Соединенными Штатами, подчеркивая свою настойчивость на том, что украинское правительство нелегитимная марионетка Запада, - отмечают журналисты издания. Поделиться

Авторы публикации обратили внимание на манипуляции кремлевского диктатора по вопросу освещения истории Украины.

В частности, в материале отмечается, что Путин приводил большое количество несуществующих "фактов".

Как Путин манипулирует фактами по истории Украины

Сердцем интервью стала длинная лекция Путина, охватывавшая более 1000 лет истории, от создания Киевской Руси до настоящего времени. Все для того, чтобы доказать Путина, что украинцы действительно россияне, живущие "на краю" Российской империи. Суть его болтовни была в том, чтобы ошеломить зрителей цунами фактов и дат и поразить их воображаемой эрудицией Путина, - говорится в материале издания. Поделиться

Журналисты также обращают внимание на манипулирование кремлевским диктатором темой готовности к переговорам с Украиной.