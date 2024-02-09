Путин признал свой провал в войне против Украины

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ "не достигла целей" во время войны с Украиной. О своем поражении он заговорил в интервью Такеру Карлсону, которого называют "американским Соловьевым".

Путин недоволен результатами российско-украинской войны

Анализируя ход войны против Украины, глава Кремля признался, что Россия до сих пор "не достигла целей СВО (так в РФ называют войну против Украины — ред.)".

По словам диктатора, прежде всего речь идет о так называемой денацификации, которая предусматривает "запрет всяческих неонацистских движений", которых, что важно понимать, в Украине вообще не существует.

Ep. 73 The Vladimir Putin Interview pic.twitter.com/67YuZRkfLL — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 8, 2024

Более того, Путин еще раз цинично соврал, что "Украина начала войну, а цель России — прекратить ее".

Также во время интервью активно обсуждался вопрос об оккупации Россией Крыма.

Такер Карлсон начал утверждать, что президент РФ, мол, не собирается отдавать Крым Украине для достижения мира.

Крым находился в руках России еще в начале этой войны. Поэтому если вы действительно считаете, что как условие для достижения мира Путин должен будет отдать Крым, то вы сумасшедшие, — заявил пророссийский журналист. Поделиться

Путин на этом фоне еще раз повторил свою традиционную ложь о якобы защите Крыма от Украины.

Россия в 2014 году была вынуждена взять Крым под свою защиту, поскольку остров был под угрозой. Владимир Путин Президент РФ

Кроме того, в этом же интервью глава Кремля обвинил официальный Киев в нежелании вести переговоры, несмотря на то, что сам не выполняет условия Украины для их начала.

Кто такой Такер Карлсон

Такер Карлсон — американский журналист, известный своей активной пророссийской позицией.

Он был ведущим программы "Такер Карлсон сегодня вечером" на телеканале "Fox News" с 2016 по 2023 год, но в апреле прошлого года он был уволен без официального объяснения со стороны работодателя.

Как впоследствии заявила редакция CNN, "Карлсон был основным пропагандистом теорий заговора и радикальной риторики на телеканале".

Кстати, он может попасть под санкции ЕС за интервью с военным преступником и диктатором Путиным.