Путин отменил визит в Турцию – что известно

Планируемый на 12 февраля визит президента России Владимира Путина в Турцию отложен. Вероятно, визит перенесут в конце апреля или начале мая.

Что известно об отмене визита Путина в Турцию

Ожидается, что два лидера могут встретиться в конце апреля — начале мая после местных выборов, которые пройдут 31 марта в Турции, и президентских выборов, которые пройдут 17 марта в России.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что подготовка ко встрече Путина с президентом Турции Эрдоганом продолжается, но дата визита еще не определена.

Москва и Анкара объявят о сроках визита "только что дать, естественно, с учетом электорального цикла у нас и напряженного рабочего графика турецкого президента, будут согласованы", — сказал Песков. Поделиться

Поездка Путина, дважды откладывавшаяся с конца прошлого года, должна стать первым визитом Путина в страну-члену НАТО с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Что известно о визите Путина в Турцию

Турецкое чиновник сообщил агентству Reuters на прошлой неделе, что Путин посетит Турцию, которая является членом НАТО, 12 февраля.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее на этой неделе заявил, что Путин и Эрдоган во время встречи обсудят газовый хаб, войну в Украину и экспорт зерна из Черного моря.

На фоне подготовки визита Путина в Еврокомиссии напомнили Анкаре, что в Международном уголовном суде был выдан ордер на арест российского диктатора, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины.