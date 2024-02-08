Путін скасував візит до Туреччини — що відомо

Візит президента Росії Володимира Путіна до Туреччини, який планувався на 12 лютого відкладено. Ймовірно візит перенесуть наприкінці квітня або на початку травня.

Що відомо про скасування візиту Путіна до Туреччини

Очікується, що двоє лідерів можуть зустрітися в кінці квітня — на початку травня після місцевих виборів, які відбудуться 31 березня в Туреччині, і президентських виборів, які відбудуться 17 березня в Росії.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що підготовка до зустрічі Путіна з президентом Туреччини Ердоганом триває, але дата візиту ще не визначена.

Москва й Анкара оголосять про терміни візиту "щойно дати, природно, з урахуванням електорального циклу в нас і напруженого робочого графіка турецького президента, будуть узгоджені", — сказав Пєсков. Поширити

Поїздка Путіна, яка двічі відкладалася з кінця минулого року, має стати першим візитом Путіна до країни-члена НАТО з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Що відомо про візит Путіна до Туреччини

Турецький посадовець повідомив агентству Reuters минулого тижня, що Путін відвідає Туреччину, яка є членом НАТО, 12 лютого.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан раніше цього тижня заявив, що Путін і Ердоган під час зустрічі обговорять газовий хаб, війну в Україні та експорт зерна з Чорного моря.

На тлі підготовки візиту Путіна у Єврокомісії нагадали Анкарі, що у Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт російського диктатора, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України.