Путін визнав свій провал у війні проти України

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ "не досягла цілей" під час війни з Україною. Про свою поразку він заговорив в інтерв’ю Такеру Карлсону, якого називають "американським Соловйовим".

Путін невдоволений результатами російсько-української війни

Аналізуючи хід війну проти України, очільник Кремля зізнався, що Росія досі "не досягла цілей СВО (так у РФ називають війну проти України — ред.)".

За словами диктатора, насамперед йдеться про так звану “денацифікацію”, яка передбачає "заборону усіляких неонацистських рухів", яких, що важливо розуміти, в Україні взагалі немає.

Ep. 73 The Vladimir Putin Interview pic.twitter.com/67YuZRkfLL — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 8, 2024

Ба більше, Путін вкотре цинічно збрехав, що "Україна почала війну, а мета Росії — припинити її".

Також під час інтерв’ю активно обговорювалося питання окупації Росією Криму.

Такер Карлсон почав стверджувати, що президент РФ, мовляв, не збирається віддавати Крим Україні задля досягнення миру.

Крим перебував у руках Росії ще на початку цієї війни. Тому, якщо ви дійсно вважаєте, що як умову для досягнення миру Путін повинен буде віддати Крим, то ви божевільні, — заявив проросійський журналіст. Поширити

Путін на цьому тлі вкотре повторив свою традиційну брехню про нібито захист Криму від України.

Росія у 2014 році була змушена взяти Крим під свій захист, оскільки півострів був під загрозою. Володимир Путін Президент РФ

Окрім того, у цьому ж інтерв’ю очільник Кремля звинуватив офіційний Київ в небажанні вести переговори, попри те, що сам не виконує умови України для їх початку.

Хто такий Такер Карлсон

Такер Карлсон — американський журналіст, який відомий своєю активною проросійською позицією.

Він був ведучим програми "Такер Карлсон сьогодні ввечері" на телеканалі "Fox News" з 2016 по 2023 рік, але у квітні минулого року його звільнили без офіційного пояснення з боку роботодавця.

Як згодом заявила редакція CNN, "Карлсон був головним пропагандистом теорій змови та радикальної риторики на телеканалі".

До слова, він може потрапити під санкції ЄС за інтерв’ю з військовим злочинцем та диктатором Путіним.