Путін визнав свій провал у війні проти України

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ "не досягла цілей" під час війни з Україною. Про свою поразку він заговорив в інтерв’ю Такеру Карлсону, якого називають "американським Соловйовим".
Путін невдоволений результатами російсько-української війни
Аналізуючи хід війну проти України, очільник Кремля зізнався, що Росія досі "не досягла цілей СВО (так у РФ називають війну проти України — ред.)".
За словами диктатора, насамперед йдеться про так звану “денацифікацію”, яка передбачає "заборону усіляких неонацистських рухів", яких, що важливо розуміти, в Україні взагалі немає.
Ба більше, Путін вкотре цинічно збрехав, що "Україна почала війну, а мета Росії — припинити її".
Також під час інтерв’ю активно обговорювалося питання окупації Росією Криму.
Такер Карлсон почав стверджувати, що президент РФ, мовляв, не збирається віддавати Крим Україні задля досягнення миру.
Путін на цьому тлі вкотре повторив свою традиційну брехню про нібито захист Криму від України.
Окрім того, у цьому ж інтерв’ю очільник Кремля звинуватив офіційний Київ в небажанні вести переговори, попри те, що сам не виконує умови України для їх початку.
Хто такий Такер Карлсон
Такер Карлсон — американський журналіст, який відомий своєю активною проросійською позицією.
Він був ведучим програми "Такер Карлсон сьогодні ввечері" на телеканалі "Fox News" з 2016 по 2023 рік, але у квітні минулого року його звільнили без офіційного пояснення з боку роботодавця.
Як згодом заявила редакція CNN, "Карлсон був головним пропагандистом теорій змови та радикальної риторики на телеканалі".
До слова, він може потрапити під санкції ЄС за інтерв’ю з військовим злочинцем та диктатором Путіним.
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