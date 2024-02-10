Канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме высмеяли интервью кремлевского диктатора Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
Как Байден и Шольц отреагировали на интервью Путина Карлсону
По информации аналитика издания Герберта Бауэрнебеля, во время встречи в Белом доме Байден и Шольц назвали интервью с кремлевским диктатором и сделанные в его заявлении смехотворными.
Он подчеркнул, что причины развязанной Россией преступной войны против Украины вполне понятны.
Шольц подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин стремится захватить Украину и никакие его рассказы не меняют этого.
И любые рассказываемые об этом истории не меняют того, что именно в этом цель его империалистических намерений
Что говорят в Украине
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что мировое сообщество не должно распространять "сумасшедшую пропаганду" кремлевского диктатора Владимира Путина.
В частности, Кулеба отметил, что интервью с Путиным было обнародовано буквально за день до очередной преступной ракетной атаки армии РФ по Харькову, повлекшей многочисленные жертвы.
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