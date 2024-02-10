Канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме высмеяли интервью кремлевского диктатора Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Как Байден и Шольц отреагировали на интервью Путина Карлсону

По информации аналитика издания Герберта Бауэрнебеля, во время встречи в Белом доме Байден и Шольц назвали интервью с кремлевским диктатором и сделанные в его заявлении смехотворными.

Честно говоря, там высмеиваются реальные действия России в Украине и рассказывается абсолютно абсурдная история о причинах этой войны, - отметил Шольц. Поделиться

Он подчеркнул, что причины развязанной Россией преступной войны против Украины вполне понятны.

Шольц подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин стремится захватить Украину и никакие его рассказы не меняют этого.

И любые рассказываемые об этом истории не меняют того, что именно в этом цель его империалистических намерений

Что говорят в Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что мировое сообщество не должно распространять "сумасшедшую пропаганду" кремлевского диктатора Владимира Путина.

В частности, Кулеба отметил, что интервью с Путиным было обнародовано буквально за день до очередной преступной ракетной атаки армии РФ по Харькову, повлекшей многочисленные жертвы.