Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі із президентом США Джо Байденом у Білому домі висміяли інтерв'ю кремлівського диктатора Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону.

Як Байден та Шольц відреагували на інтерв’ю Путіна Карлсону

За інформацією аналітика видання Герберта Бауернебеля, під час зустрічі у Білому домі Байден та Шольц назвали інтерв’ю із кремлівським диктатором та зроблені під час нього заяви сміхотворними.

Чесно кажучи, там лише висміюються реальні дії Росії в Україні та розповідається абсолютно абсурдна історія про причини цієї війни, - зазначив Шольц. Поширити

Він підкреслив, що причини розв’язаної Росією злочинної війни проти України цілком зрозумілі.

Шольц підкреслив, що кремлівський диктатор Володимир Путін прагне захопити Україну і ніякі його розповіді не змінюють суті цього.

І будь-які історії, які розповідаються про це, не змінюють того, що саме в цьому мета його імперіалістичних намірів

Що кажуть в Україні

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба підкреслив, що світова спільнота не має поширювати "божевільну пропаганду" кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Зокрема, Кулеба зазначив, що інтерв’ю із Путіним було оприлюднене буквально за день до чергової злочинної ракетної атаки армії РФ по Харкову, яка призвела до численних жертв.