Байден звинувачує Конгрес у бездіяльності стосовно вирішення питання допомоги Україні

Зазначається, що під час зустрічі із канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Вашингтоні Байден заявив про катастрофічні наслідки у разі відмови Конгресу схвалювати запит на фінансування допомоги Україні.

Неспроможність Конгресу підтримати Україну близька до злочинної недбалості. Це обурливо. Джо Байден президент США

Зі свого боку Олаф Шольц висловив сподівання, що конгресмени все ж таки схвалять надання допомоги Україні з боку США.

Сподіваюся, Палата представників піде за вами і прийме необхідне рішення про підтримку, - зазначив Шольц. Поширити

Чи вистачить Україні ресурсів до моменту схвалення допомоги з боку США

За словами керівника парламентської фракції “Слуга народу” Давида Арахамії в інтерв’ю журналістам видання Report, США можуть ухвалити рішення щодо фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню протягом двох найближчих місяців.

У нас вистачить ресурсів на два місяці, тому ми почуваємось у безпеці, - зазначив Арахамія. Поширити

Він також підкреслив, що новий етап мобілізації в Україні не зможе початись без відповідного проведення ротації, оскільки на оснащення та навчання мобілізованих також необхідні кошти.

Під час підготовки до контрнаступу ми мали понад 200 тисяч навчених солдатів. Деякі з них пройшли навчання у Румунії, Франції, Італії, Іспанії та інших країнах. За наявними домовленостями, навчання проводилися за рахунок цих країн, - пояснює Арахамія. Поширити

Він підкреслив, що в Україні шукатимуть можливість проведення мобілізації за рахунок виключно власних коштів.