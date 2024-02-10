Президент США Джо Байден назвав затримку Конгресом США схвалення його запиту на фінансування допомоги Україні “злочинною бездіяльністю”.
Байден звинувачує Конгрес у бездіяльності стосовно вирішення питання допомоги Україні
Зазначається, що під час зустрічі із канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Вашингтоні Байден заявив про катастрофічні наслідки у разі відмови Конгресу схвалювати запит на фінансування допомоги Україні.
Зі свого боку Олаф Шольц висловив сподівання, що конгресмени все ж таки схвалять надання допомоги Україні з боку США.
Чи вистачить Україні ресурсів до моменту схвалення допомоги з боку США
За словами керівника парламентської фракції “Слуга народу” Давида Арахамії в інтерв’ю журналістам видання Report, США можуть ухвалити рішення щодо фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню протягом двох найближчих місяців.
Він також підкреслив, що новий етап мобілізації в Україні не зможе початись без відповідного проведення ротації, оскільки на оснащення та навчання мобілізованих також необхідні кошти.
Він підкреслив, що в Україні шукатимуть можливість проведення мобілізації за рахунок виключно власних коштів.
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