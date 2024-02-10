Байден обвинил Конгресс в преступном бездействии по вопросу помощи Украине
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Байден обвинил Конгресс в преступном бездействии по вопросу помощи Украине

Джо Байден
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Источник:  Bloomberg

Президент США Джо Байден назвал задержку Конгрессом США одобрения его запроса на финансирование помощи Украине "преступным бездействием".

Байден обвиняет Конгресс в бездействии по решению вопроса помощи Украине

Во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Вашингтоне Байден заявил о катастрофических последствиях в случае отказа Конгресса одобрять запрос на финансирование помощи Украине.

Неспособность Конгресса поддержать Украину близка к преступной халатности. Это возмутительно, – отмечает Байден.

Со своей стороны Олаф Шольц выразил надежду, что конгрессмены все же одобрят оказание помощи Украине со стороны США.

Надеюсь, Палата представителей последует за вами и примет необходимое решение о поддержке, - отметил Шольц.

Хватит ли Украине ресурсов до момента одобрения помощи со стороны США

По словам руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в интервью журналистам издания Report, США могут принять решение о финансировании помощи Украине, Израилю и Тайваню в течение двух ближайших месяцев.

У нас хватит ресурсов на два месяца, поэтому мы чувствуем себя в безопасности, - отметил Арахамия.

Он также подчеркнул, что новый этап мобилизации в Украине не сможет начаться без соответствующего проведения ротации, поскольку на оснащение и обучение мобилизованным также необходимы средства.

Во время подготовки к контрнаступлению у нас было более 200 тысяч обученных солдат. Некоторые из них прошли обучение в Румынии, Франции, Италии, Испании и других странах. По имеющимся договоренностям, учения проводились за счет этих стран, – объясняет Арахамия.

Он подчеркнул, что в Украине будет искать возможность проведения мобилизации за счет исключительно собственных средств.

Недавно Евросоюз принял программу в 50 млрд. евро сроком на 4 года. То есть у нас есть определенные финансовые средства на предстоящие 4 года. На прошлой неделе я находился в США и стал свидетелем поддержки Украины. Однако внутри еще остаются нерешенными вопросы, связанные с границей, – отметил нардеп.

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