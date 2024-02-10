Байден обвиняет Конгресс в бездействии по решению вопроса помощи Украине

Во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Вашингтоне Байден заявил о катастрофических последствиях в случае отказа Конгресса одобрять запрос на финансирование помощи Украине.

Неспособность Конгресса поддержать Украину близка к преступной халатности. Это возмутительно, – отмечает Байден.

Со своей стороны Олаф Шольц выразил надежду, что конгрессмены все же одобрят оказание помощи Украине со стороны США.

Надеюсь, Палата представителей последует за вами и примет необходимое решение о поддержке, - отметил Шольц. Поделиться

Хватит ли Украине ресурсов до момента одобрения помощи со стороны США

По словам руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в интервью журналистам издания Report, США могут принять решение о финансировании помощи Украине, Израилю и Тайваню в течение двух ближайших месяцев.

У нас хватит ресурсов на два месяца, поэтому мы чувствуем себя в безопасности, - отметил Арахамия. Поделиться

Он также подчеркнул, что новый этап мобилизации в Украине не сможет начаться без соответствующего проведения ротации, поскольку на оснащение и обучение мобилизованным также необходимы средства.

Во время подготовки к контрнаступлению у нас было более 200 тысяч обученных солдат. Некоторые из них прошли обучение в Румынии, Франции, Италии, Испании и других странах. По имеющимся договоренностям, учения проводились за счет этих стран, – объясняет Арахамия. Поделиться

Он подчеркнул, что в Украине будет искать возможность проведения мобилизации за счет исключительно собственных средств.