Президент США Джо Байден назвал задержку Конгрессом США одобрения его запроса на финансирование помощи Украине "преступным бездействием".
Байден обвиняет Конгресс в бездействии по решению вопроса помощи Украине
Во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Вашингтоне Байден заявил о катастрофических последствиях в случае отказа Конгресса одобрять запрос на финансирование помощи Украине.
Неспособность Конгресса поддержать Украину близка к преступной халатности. Это возмутительно, – отмечает Байден.
Со своей стороны Олаф Шольц выразил надежду, что конгрессмены все же одобрят оказание помощи Украине со стороны США.
Хватит ли Украине ресурсов до момента одобрения помощи со стороны США
По словам руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в интервью журналистам издания Report, США могут принять решение о финансировании помощи Украине, Израилю и Тайваню в течение двух ближайших месяцев.
Он также подчеркнул, что новый этап мобилизации в Украине не сможет начаться без соответствующего проведения ротации, поскольку на оснащение и обучение мобилизованным также необходимы средства.
Он подчеркнул, что в Украине будет искать возможность проведения мобилизации за счет исключительно собственных средств.
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