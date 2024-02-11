Журналісти видання The Washington Post проаналізували інтерв'ю кремлівського диктатора Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону та наративи, якій намагався поширювати кремлівський злочинець.
Як Путін в інтерв’ю Карлсону підтвердив наміри зі знищення України
Журналісти видання зазначають, що протягом усього інтерв’ю кремлівський диктатор намагався справити враження на глядачів власними знаннями з історії і також не давав Такеру можливості задавати критичні питання.
Журналісти зробили висновок, що Путін виявився краще підготовленим до цього інтерв’ю ніж сам Карлсон.
Зокрема, як зазначається у матеріалі видання, Путін досвідчений політик і колишній агент КДБ прекрасно знає, як уникати відповідей на незручні питання.
Більш того, під час інтерв’ю Путін нахабно та цинічно намагався переконати Карлсона у тому, що саме Росія нібито виступає жертвою у розв’язаній злочинній війні проти України.
Автори публікації звернули увагу на маніпуляції кремлівського диктатора у питанні висвітлення історії України.
Зокрема, у матералі зазначається, що Путін наводив велику кількість неіснуючих “фактів”.
Як Путін маніпулює фактами з історії України
Журналісти також звертають увагу на маніпулювання кремлівським диктатором темою готовності до перемовин з Україною.
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