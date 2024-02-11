Як Путін в інтерв’ю Карлсону підтвердив наміри зі знищення України

Журналісти видання зазначають, що протягом усього інтерв’ю кремлівський диктатор намагався справити враження на глядачів власними знаннями з історії і також не давав Такеру можливості задавати критичні питання.

Журналісти зробили висновок, що Путін виявився краще підготовленим до цього інтерв’ю ніж сам Карлсон.

Зокрема, як зазначається у матеріалі видання, Путін досвідчений політик і колишній агент КДБ прекрасно знає, як уникати відповідей на незручні питання.

Більш того, під час інтерв’ю Путін нахабно та цинічно намагався переконати Карлсона у тому, що саме Росія нібито виступає жертвою у розв’язаній злочинній війні проти України.

Путін використовував кожне запитання, щоб навести головний аргумент: Росія була потерпілою стороною, жертвою неодноразових брехливих обіцянок Заходу. Попри це, наполягав Путін, Москва готова вести переговори про припинення війни, але зі Сполученими Штатами, підкреслюючи свою наполегливість на тому, що український уряд є нелегітимною маріонеткою Заходу, - зазначають журналісти видання. Поширити

Автори публікації звернули увагу на маніпуляції кремлівського диктатора у питанні висвітлення історії України.

Зокрема, у матералі зазначається, що Путін наводив велику кількість неіснуючих “фактів”.

Як Путін маніпулює фактами з історії України

Серцем інтерв’ю стала довга лекція Путіна, яка охоплювала понад 1000 років історії, від створення Київської Русі до сьогодення. Все для того, щоб довести Путіна, що українці насправді росіяни, які живуть "на краю" Російської імперії. Суть його балаканини була в тому, щоб приголомшити глядачів цунамі фактів і дат і вразити їх уявною ерудицією Путіна, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Журналісти також звертають увагу на маніпулювання кремлівським диктатором темою готовності до перемовин з Україною.