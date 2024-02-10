По информации аналитика немецкого издания Bild Себастьяна Гайслера, во время интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин пытался скрыть судороги в ногах.
Что известно о заметных проблемах со здоровьем у Путина
Отмечается, что во время интервью Карлсону у кремлевского диктатора были видны признаки судорог в ногах.
По информации журналистов издания, на протяжении всего двухчасового интервью Путин чувствовал себя очень напряженно.
В частности, журналисты обратили внимание на то, что диктатор снимал наручные часы, разминал запястья и нервно кашлял.
Журналисты Daily Mail, в частности, обратили внимание на то, что у кремлевского диктатора очень странно дергалась правая нога, а левую, словно свело судорогой, и диктатор нажал рукой на эту ногу, чтобы опустить скованную ступню.
Как на Западе реагируют на интервью Карлсона
На скандальное интервью кремлевского диктатора отреагировал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Джонсон отметил, что скандальное интервью пересматривают по всему миру, однако Путину нельзя верить.
Скандальный американский журналист Такер Карлсон взял интервью российского диктатора Владимира Путина, что спровоцировало волну критики в Украине и Западе.
В интервью Путин наговорил уже знакомую чушь, в частности, Украины действительно не существует, а это часть России, полномасштабным вторжением в Украину он пытался прекратить войну на Донбассе, которую сам же и развязал.
Кроме того, Путин рассказал, как будто пристыдил Владимира Зеленского во время личного разговора из-за того, что президент Украины якобы потакает "нацистам", хотя его отец воевал против гитлеровцев.
Только этот эпизод вряд ли имел место, ведь отец Зеленского родился после Второй мировой войны.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-