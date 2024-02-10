По информации аналитика немецкого издания Bild Себастьяна Гайслера, во время интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин пытался скрыть судороги в ногах.

Что известно о заметных проблемах со здоровьем у Путина

Отмечается, что во время интервью Карлсону у кремлевского диктатора были видны признаки судорог в ногах.

По информации журналистов издания, на протяжении всего двухчасового интервью Путин чувствовал себя очень напряженно.

В частности, журналисты обратили внимание на то, что диктатор снимал наручные часы, разминал запястья и нервно кашлял.

Журналисты Daily Mail, в частности, обратили внимание на то, что у кремлевского диктатора очень странно дергалась правая нога, а левую, словно свело судорогой, и диктатор нажал рукой на эту ногу, чтобы опустить скованную ступню.

Как на Западе реагируют на интервью Карлсона

На скандальное интервью кремлевского диктатора отреагировал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Джонсон отметил, что скандальное интервью пересматривают по всему миру, однако Путину нельзя верить.

Во всем мире люди смотрят это бессмысленное интервью Карлсона с Путиным. Мы не должны подвергаться этой лжи, которая направлена на то, чтобы добиться успеха в Украине. Он проиграет, – подчеркнул Джонсон. Поделиться

Скандальный американский журналист Такер Карлсон взял интервью российского диктатора Владимира Путина, что спровоцировало волну критики в Украине и Западе.

В интервью Путин наговорил уже знакомую чушь, в частности, Украины действительно не существует, а это часть России, полномасштабным вторжением в Украину он пытался прекратить войну на Донбассе, которую сам же и развязал.

Кроме того, Путин рассказал, как будто пристыдил Владимира Зеленского во время личного разговора из-за того, что президент Украины якобы потакает "нацистам", хотя его отец воевал против гитлеровцев.

Только этот эпизод вряд ли имел место, ведь отец Зеленского родился после Второй мировой войны.