Интервью Карслона с Путиным может повлиять на помощь Украине от США – WP

Как интервью Карслона с Путиным повлияет на помощь Украине от СШВ

Как пишет The Washington Post, этот материал должен был стать большой победой для Карлсона и Путина.

Для российского президента это был шанс оправдать свое вторжение в Украину, а для журналиста повысить свою релевантность после увольнения с телеканала и продвигать свою новую медиакомпанию.

Отмечается, что российский лидер будет пытаться использовать это интервью, чтобы изобразить Россию как страну, действующую в порядке самообороны, в окружении НАТО и ЦРУ.

По мнению аналитиков, Путин согласился на интервью, чтобы иметь возможность обратиться к республиканцам перед выборами президента в США.

Это может увеличить шансы Дональда Трампа на переизбрание и убедить республиканцев продолжать блокировать военную помощь США Украине, считают журналисты. Поделиться

Что известно об интервью Карслона с Путиным

Путин дал интервью экс-журналисту Fox-News Такеру Карлсону, который отличался украинофобными заявлениями и оправдывал российское вторжение в Украину. Разговор затянулся на два часа.

Ep. 73 The Vladimir Putin Interview pic.twitter.com/67YuZRkfLL — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 8, 2024

Традиционно Путин издал свою версию истории Украины и еще немало несовместимых с реальностью заявлений.

Такер Карлсон — американский журналист, известный своей активной пророссийской позицией.

Он был ведущим программы "Такер Карлсон сегодня вечером" на телеканале "Fox News" с 2016 по 2023 год, но в апреле прошлого года он был уволен без официального объяснения со стороны работодателя.