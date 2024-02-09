Интервью Карслона с Путиным может повлиять на помощь Украине от США – WP
Категория
Мир
Дата публикации

Интервью Карслона с Путиным может повлиять на помощь Украине от США – WP

Путин
Читати українською
Источник:  The Washington Post

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону демонстрирует связь Кремля с Республиканской партией Дональда Трампа.

Как интервью Карслона с Путиным повлияет на помощь Украине от СШВ

Как пишет The Washington Post, этот материал должен был стать большой победой для Карлсона и Путина.

Для российского президента это был шанс оправдать свое вторжение в Украину, а для журналиста повысить свою релевантность после увольнения с телеканала и продвигать свою новую медиакомпанию.

Отмечается, что российский лидер будет пытаться использовать это интервью, чтобы изобразить Россию как страну, действующую в порядке самообороны, в окружении НАТО и ЦРУ.

По мнению аналитиков, Путин согласился на интервью, чтобы иметь возможность обратиться к республиканцам перед выборами президента в США.

Это может увеличить шансы Дональда Трампа на переизбрание и убедить республиканцев продолжать блокировать военную помощь США Украине, считают журналисты.

Что известно об интервью Карслона с Путиным

Путин дал интервью экс-журналисту Fox-News Такеру Карлсону, который отличался украинофобными заявлениями и оправдывал российское вторжение в Украину. Разговор затянулся на два часа.

Традиционно Путин издал свою версию истории Украины и еще немало несовместимых с реальностью заявлений.

Такер Карлсон — американский журналист, известный своей активной пророссийской позицией.

Он был ведущим программы "Такер Карлсон сегодня вечером" на телеканале "Fox News" с 2016 по 2023 год, но в апреле прошлого года он был уволен без официального объяснения со стороны работодателя.

Как впоследствии заявила редакция CNN, "Карлсон являлся главным пропагандистом теорий заговора и радикальной риторики на телеканале".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Сенат США может отдельно поддержать помощь Украине — The Hill
Чак Шумер
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский отреагировал на решение Сената о помощи Украине
Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин признал свой провал в войне против Украины
Владимир Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?