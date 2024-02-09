Интервью Карслона с Путиным может повлиять на помощь Украине от США – WP

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону демонстрирует связь Кремля с Республиканской партией Дональда Трампа.
Как интервью Карслона с Путиным повлияет на помощь Украине от СШВ
Как пишет The Washington Post, этот материал должен был стать большой победой для Карлсона и Путина.
Для российского президента это был шанс оправдать свое вторжение в Украину, а для журналиста повысить свою релевантность после увольнения с телеканала и продвигать свою новую медиакомпанию.
Отмечается, что российский лидер будет пытаться использовать это интервью, чтобы изобразить Россию как страну, действующую в порядке самообороны, в окружении НАТО и ЦРУ.
По мнению аналитиков, Путин согласился на интервью, чтобы иметь возможность обратиться к республиканцам перед выборами президента в США.
Что известно об интервью Карслона с Путиным
Путин дал интервью экс-журналисту Fox-News Такеру Карлсону, который отличался украинофобными заявлениями и оправдывал российское вторжение в Украину. Разговор затянулся на два часа.
Традиционно Путин издал свою версию истории Украины и еще немало несовместимых с реальностью заявлений.
Такер Карлсон — американский журналист, известный своей активной пророссийской позицией.
Он был ведущим программы "Такер Карлсон сегодня вечером" на телеканале "Fox News" с 2016 по 2023 год, но в апреле прошлого года он был уволен без официального объяснения со стороны работодателя.
Как впоследствии заявила редакция CNN, "Карлсон являлся главным пропагандистом теорий заговора и радикальной риторики на телеканале".
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