Інтерв’ю Карслона з Путіним може вплинути на допомогу Україні від США — WP

Як інтерв’ю Карслона з Путіним вплине на допомогу Україні від СШВ

Як пише The Washington Post, цей матеріал мав встати великою перемогою для Карлсона та Путіна.

Для російського президента це був шанс виправдати своє вторгнення в Україну, а для журналіста — підвищити свою релевантність після звільнення з телеканалу і просувати свою нову медіакомпанію.

Зазначається, що російський лідер намагатиметься використати це інтерв’ю, щоб зобразити Росію як країну, яка діє в порядку самооборони, в оточенні НАТО та ЦРУ.

На думку аналітиків, Путін погодився на інтерв'ю, щоб мати можливість звернутися до республіканців перед виборами президента у США.

Це може збільшити шанси Дональда Трампа на переобрання та переконати республіканців продовжувати блокувати військову допомогу США Україні, — вважають журналісти. Поширити

Що відомо про інтерв’ю Карслона з Путіним

Путін дав інтервʼю екс-журналісту Fox-News Такеру Карлсону, який відрізнявся українофобними заявами та виправдовував російське вторгнення в Україну. Розмова затягнулася на дві години.

Ep. 73 The Vladimir Putin Interview pic.twitter.com/67YuZRkfLL — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 8, 2024

Традиційно Путін видав свою версію історії України та ще чимало несумісних з реальністю заяв.

Такер Карлсон — американський журналіст, який відомий своєю активною проросійською позицією.

Він був ведучим програми "Такер Карлсон сьогодні ввечері" на телеканалі "Fox News" з 2016 по 2023 рік, але у квітні минулого року його звільнили без офіційного пояснення з боку роботодавця.