За інформацією аналітика німецького видання Bild Себастьяна Гайслера, під час інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін намагався приховати судоми у ногах.

Що відомо про помітні проблеми із здоров’ям в Путіна

Зазначається, що під час інтерв’ю Карлсону в кремлівського диктатора були помітні ознаки судом у ногах.

За інформацією журналістів видання, протягом усього двогодинного інтерв’ю Путін почувався та виглядав дуже напружено.

Зокрема журналісти звернули увагу на те, що диктатор знімав наручний годинник, розминав зап'ястя і нервово кашляв.

Журналісти Daily Mail, зокрема, звернули увагу на те, що у кремлівського диктатора дуже дивно смикалася права нога, а ліву, наче звело судомою, і диктатор натиснув рукою на цю ногу, щоб опустити скуту ступню.

Як на Заході реагують на інтерв’ю Карлсона

На скандальне інтерв’ю кремлівського диктатора відреагував колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Джонсон зазначив, що скандальне інтерв’ю переглядають у всьому світі, однак Путіну не можна вірити.

У всьому світі люди дивляться це безглузде інтерв'ю Карлсона з Путіним. Ми не повинні піддаватися на цю брехню, яка спрямована на те, щоб досягти успіху в Україні. Він програє, - наголосив Джонсон. Поширити

Скандальний американський журналіст Такер Карлсон взяв інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна, що спровокувало хвилю критики в Україні та на Заході.

В інтерв'ю Путін наговорив вже знайому нісенітницю, зокрема, України насправді не існує, а це частина Росії, повномасштабним вторгненням в Україну він намагався припинити війну на Донбасі, яку сам же і розв'язав.

Крім того, Путін розповів, як нібито присоромив Володимира Зеленського під час особистої розмови через те, що президент України нібито потурає "нацистам", хоча його батько воював проти гітлерівців.

Ось тільки цей епізод навряд чи мав місце, адже батько Зеленського народився після Другої світової війни.