Путін помилився. Шольц окреслив перспективи допомоги Україні від Заходу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який перебуває з офіційним візитом у Вашингтоні, висловився про марні сподівання Путіна на втому західного світу від України.
Путін прорахувався щодо послаблення підтримки України ЄС та США – Шольц
Європа збільшує свій внесок у підтримку України, і США мають зрештою зробити те, що обіцяли зробити вже давно.
Про це заявив журналістам канцлер ФРН Олаф Шольц перед початком переговорів з президентом США Джо Байденом.
Глава німецького уряду зазначив, що говоритиме з лідером США про необхідність збільшення внесків США та ЄС у забезпечення захисту України, зокрема, йдеться про поставки техніки та боєприпасів.
Шольц зауважив, що неодноразово говорив з представниками обох палат американського парламенту, і в нього склалося враження, що «всі в американському Конгресі, хто опікується питаннями безпекової політики, усвідомлюють необхідність того, що допомога Україні має бути продовжена».
Канцлер додав, що вбачає «добрі знаки» на користь того, що необхідне рішення буде ухвалено незабаром.
Я дуже хочу допомогти, щоби таке рішення було ухвалено в США, – сказав глава уряду ФРН, але зауважив, що важко сказати, скільки часу це може зайняти.
За словами Шольца, ухвалення США рішення про виділення 60 млрд дол на допомогу Україні разом із суттєвою підтримкою з боку ЄС стануть важливим і чітким сигналом російському президенту.
Він наголосив на необхідності посилювати трансатлантичне партнерство для забезпечення миру та безпеки у світі.
Щодо інтерв’ю Володимира Путіна американському журналісту, Шольц охарактеризував як «повністю абсурдні історії» висловлювання російського президента про причини початку війни та реальність того, що робить Росія в Україні.
Є дуже чітка причина: бажання російського президента і Росії приєднати частину України. А всі історії, які розповідаються у цьому зв’язку, не змінюють цілей цих імперіалістичних зазіхань, – сказав Шольц.
Шольц приїхав до Вашингтона
Канцлер ФРН Олаф Шольц розпочав робочий візит до США зустріччю з сенаторами від обох партій та розмовою про Україну.
Про це він написав у соцмережі Х.
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