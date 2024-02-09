Путін помилився. Шольц окреслив перспективи допомоги Україні від Заходу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який перебуває з офіційним візитом у Вашингтоні, висловився про марні сподівання Путіна на втому західного світу від України.

Путін прорахувався щодо послаблення підтримки України ЄС та США – Шольц

Європа збільшує свій внесок у підтримку України, і США мають зрештою зробити те, що обіцяли зробити вже давно.

Про це заявив журналістам канцлер ФРН Олаф Шольц перед початком переговорів з президентом США Джо Байденом.

Глава німецького уряду зазначив, що говоритиме з лідером США про необхідність збільшення внесків США та ЄС у забезпечення захисту України, зокрема, йдеться про поставки техніки та боєприпасів.

Я хочу, щоб ми разом чітко дали зрозуміти, що Путін не повинен розраховувати на те, що наша допомога Україні припиниться… Це меседж, які зараз украй потрібен… Війна може закінчитися будь-якої миті, але не так, як це собі уявляє російський президент, – що Україна капітулює. О.Шольц Канцлер ФРН

Шольц зауважив, що неодноразово говорив з представниками обох палат американського парламенту, і в нього склалося враження, що «всі в американському Конгресі, хто опікується питаннями безпекової політики, усвідомлюють необхідність того, що допомога Україні має бути продовжена».

Канцлер додав, що вбачає «добрі знаки» на користь того, що необхідне рішення буде ухвалено незабаром.

Я дуже хочу допомогти, щоби таке рішення було ухвалено в США, – сказав глава уряду ФРН, але зауважив, що важко сказати, скільки часу це може зайняти.

За словами Шольца, ухвалення США рішення про виділення 60 млрд дол на допомогу Україні разом із суттєвою підтримкою з боку ЄС стануть важливим і чітким сигналом російському президенту.

Зрозуміло, що Європа може зробити великий внесок, Німеччина однозначно робить великий внесок, але без участі Сполучених Штатів Америки ситуація для України була би дуже-дуже важкою. Ми хочемо і будемо разом робити так, щоби цього не сталося, – заявив Шольц. Поширити

Він наголосив на необхідності посилювати трансатлантичне партнерство для забезпечення миру та безпеки у світі.

Щодо інтерв’ю Володимира Путіна американському журналісту, Шольц охарактеризував як «повністю абсурдні історії» висловлювання російського президента про причини початку війни та реальність того, що робить Росія в Україні.

Є дуже чітка причина: бажання російського президента і Росії приєднати частину України. А всі історії, які розповідаються у цьому зв’язку, не змінюють цілей цих імперіалістичних зазіхань, – сказав Шольц.

Шольц приїхав до Вашингтона

Канцлер ФРН Олаф Шольц розпочав робочий візит до США зустріччю з сенаторами від обох партій та розмовою про Україну.

Про це він написав у соцмережі Х.

It was good to talk again with members of the US Senate from both sides of the aisle. Ukraine needs all of our support in order to defend itself against Russia’s aggression. pic.twitter.com/sMloMcj5OU — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 9, 2024

Було добре знову поговорити з членами Сенату США... Україні потрібна вся наша підтримка, щоб захистити себе від агресії Росії, – зазначив глава німецького уряду. Поширити