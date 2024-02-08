Шольц назвав чотири кроки для закінчення війни РФ проти України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у своїй колонці для Wall Street Journal написав про важливість західної підтримки України, збереження міцності НАТО та протистояння спробам Путіна розділити союзників.

Що потрібно зробити Заходу для допомоги Україні

Після двох років війни, Україна протистоїть російському натиску завдяки героїчній боротьбі українського народу і фінансовій та гуманітарній підтримці Заходу та постачання зброї та боєприпасів в Україну.

Наше повідомлення чітке: ми маємо зробити все можливе, щоб не допустити перемоги Росії. Якщо ми цього не зробимо, незабаром ми можемо прокинутися у світі, ще більш нестабільному, загрозливому та непередбачуваному, ніж це було під час холодної війни. Олаф Шольц канцлер Німеччини

Шольц пише, що незабаром Україна може зіткнутися з серйозною нестачею зброї та боєприпасів. Він окреслив кроки, які потрібно зробити Заходу для подальшої підтримки України:

По-перше, союзники повинні продовжувати підтримку.

1 лютого Європейська рада вирішила виділити додаткові 54 мільярди доларів фінансової допомоги Україні протягом наступних чотирьох років.

Це має бути доповнено додатковою військовою допомогою. Як і США та інші країни, Німеччина готова надати Києву довгострокові зобов’язання та домовленості щодо безпеки.

По-друге, союзники повинні продовжувати рухатися у стратегічному ключі по обидва боки Атлантики.

Шольц пише, що Путін намагається підірвати єдність союзників і налаштувати громадян їхніх країн проти підтримки України. Захід повинен показати, що кампанії з дезінформації не працюють, переконавши громадян по обидва боки Атлантики, що перемога Росії зробить світ набагато небезпечнішим.

По-третє, союзники не бачать себе у стані війни з Росією і не прагнуть конфронтації з Росією. Шольц зазначив, що вони протистоятимуть будь-яким спробам втягнути НАТО у війну Росії проти України.

По-четверте, колективне стримування та захист НАТО мають заслуговувати на довіру. Німеччина значно збільшила витрати на оборону до 2% ВВП та запустила Ініціативу «Європейський небесний щит».

Шольц переконаний, чим швидше Путін зрозуміє, що союзники мають довгострокові плани допомагати Україні, тим швидше закінчиться війна в Україні.