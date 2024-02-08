Шольц назвал четыре шага для окончания войны РФ против Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц в своей колонке для Wall Street Journal написал о важности западной поддержки Украины, сохранении единства НАТО и противостоянии попыткам Путина разделить союзников.

Что нужно сделать Западу для помощи Украине

После двух лет войны Украина противостоит российскому натиску благодаря героической борьбе украинского народа и финансовой и гуманитарной поддержке Запада и поставке оружия и боеприпасов в Украину.

Наше сообщение четкое: мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить побед России. Если мы этого не сделаем, скоро мы можем проснуться в мире, еще более нестабильном, угрожающем и непредсказуемом, чем это было во время холодной войны. Олаф Шольц канцлер Германии

Шольц пишет, что в скором времени Украина может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов. Он наметил шаги, которые нужно сделать Западу для дальнейшей поддержки Украины:

Во-первых, союзники должны продолжать поддержку.

1 февраля Европейский совет решил выделить дополнительные 54 миллиарда долларов финансовой помощи Украине в течение следующих четырех лет.

Это должно быть дополнено дополнительной военной помощью. Как и США и другие страны, Германия готова предоставить Киеву долгосрочные обязательства и договоренности по безопасности.

Во-вторых, союзники должны продолжать двигаться в стратегическом ключе с обеих сторон Атлантики.

Шольц пишет, что Путин пытается подорвать единство союзников и настроить граждан их стран против поддержки Украины. Запад должен показать, что кампании по дезинформации не работают, убедив граждан с обеих сторон Атлантики, что победа России сделает мир гораздо более опасным.

В-третьих, союзники не видят себя в состоянии войны с Россией и не стремятся к конфронтации с Россией. Шольц отметил, что они будут противостоять любым попыткам втянуть НАТО в войну России против Украины.

В-четвертых, коллективное сдерживание и защита НАТО должны быть доверительными. Германия значительно увеличила расходы по обороне до 2% ВВП и запустила Инициативу «Европейский небесный щит».

Шольц убежден, чем быстрее Путин поймет, что у союзников долгосрочные планы помогать Украине, тем быстрее закончится война в Украине.