На сколько Украине хватит 50 млрд евро от ЕС — Politico
Категория
Экономика
Дата публикации

На сколько Украине хватит 50 млрд евро от ЕС — Politico

Флаги ЕС и Украины
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Источник:  Politico

Журналисты издания Politico отмечают, что на фоне проблем с принятием финансирования помощи Украине со стороны США помощь ЕС в размере 50 млрд евро будет недостаточной для покрытия потребностей Киева во внешнем финансировании.

На сколько Украину удовлетворяет помощь ЕС в размере 50 млрд. евро

Журналисты издания отмечают, что с каждым новым днем развязанной Россией преступной войны против Украины потребности Киева в дополнительном финансировании растут.

При этом в публикации отмечается, что страны ЕС возлагались на США в поддержке Украины, однако президенту Джо Байдену не удается повлиять на Конгресс в вопросе одобрения собственного запроса о дальнейшем финансировании помощи Украине.

При этом в ЕС растут опасения, что значительная часть усилий помощи Украине теперь будет полагаться на европейских партнеров.

До 2027 года Украина должна получить от ЕС 50 млрд. евро помощи.

Однако, как отмечают авторы публикации со ссылкой на оценки представителей МФВ, только в этом году дефицит финансовых потребностей Украины составит более 40 млрд долларов.

Отмечается, что одним из самых больших рисков для Украины в этом году будет дополнительная печать денег на фоне роста инфляции.

50 млрд евро поступают из центрального бюджета ЕС, и хотя это едва заметно по сравнению с 1,074 трлн евро, которые блок имеет в своей казне на семилетний период, найти свободные деньги в казне, предназначенной для всего – от субсидирования фермеров до строительства дорог – очень сложно , – говорится в материале издания.

Авторы публикации отмечают, что в Брюсселе сейчас размышляют над альтернативными источниками финансирования.

При этом европейские партнеры также не исключают варианта, что Украине придется впоследствии перейти на абсолютно самостоятельное финансирование собственных потребностей.

Украина должна стать более самодостаточной в будущем, поскольку она не может продолжать финансировать половину своего бюджета за счет внешнего финансирования, - отмечает европейский чиновник Маттео Патроне, работающий с Украиной в ЕБРР.

Как США и ЕС планируют дальше помогать Украине

В настоящее время одним из ключевых вариантов дальнейшего финансирования помощи Украине, рассматриваемым США и западными партнерами, является привлечение средств от замороженных активов РФ.

Однако против этого выступают Германия, Франция и Италия.

Со своей стороны, Киев возлагается на западные кредиты и гранты для покрытия основных социальных расходов.

С начала преступного вторжения армии РФ в Украину Киев в виде грантов и кредитов получил от США и ЕС 27,5 млрд. евро и 22,9 млрд. евро соответственно.

Авторы материала отмечают, что в течение этого года плановое финансирование Украины выглядит достаточным, однако помощь ЕС может уменьшаться с каждым годом.

Отмечается, что международные финансовые организации бьют тревогу, что прекращение западной поддержки Украины может привести к катастрофе для страны, страдающей войной.

Эта напряженность вновь откроет самую большую линию разлома в ЕС: Между теми, кто считает, что Россия должна быть побеждена, и теми, кто хочет закончить войну, даже без победы Украины. Пока последний лагерь - это немного больше, чем шепот в коридорах власти, но их голоса станут громче по мере того, как будет расти количество законопроектов, - говорится в материале.

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