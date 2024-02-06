Провал помощи Украине откроет путь агрессии Китая — Пентагон

Китай внимательно следит за развитием ситуации в США по продолжению поддержки Украины. Если Конгресс будет медлить дальше, у Пекина будет больше смелости для усиления провокаций в Индо-Тихоокеанском регионе.

Китай ожидает провала поддержки США Украины

Задержка поддержки Украины в войне с Россией развяжет руки агрессии Китая.

Об этом заявила 6 февраля заместитель спикера Пентагона Сабринга Сингх.

Китай следит за тем, как мы поддерживаем Украину в условиях нескрываемой агрессии РФ. Если мы пошатнемся, КНР также будет смело предпринимать еще больше провокационных действий в Индо-Тихоокеанском регионе. С.Сингх Спикер Пентагона

Она подчеркнула, что борьба Украины за собственный суверенитет посылает сигнал авторитарным режимам по всему миру о том, что нарушение международного порядка, основанного на правилах, имеет высокую цену.

Если поддержка Украины со стороны Америки пошатнется, это создаст другой, опасный сигнал, – отметила Сингх.

Она отметила, что последствия будут ощутимы прежде всего со стороны Кремля. Ведь Путин не будет ограничивать свои стремления распространить влияние РФ за пределами Украины, в том числе на страны НАТО.

Если Путин атакует союзника по НАТО, мы окажемся в прямом конфликте, поскольку обязуемся защищать каждый дюйм территории Североатлантического союза, – подчеркнула представитель Пентагона. Поделиться

В этой связи она подчеркнула, что перед Америкой стоит выбор: либо выделить средства сейчас, чтобы помочь Украине, либо оплатить гораздо большую цену потом, чтобы противодействовать более серьезным последствиям.

Сингх также призвала Конгресс США выполнить необходимые законодательные процедуры, чтобы оборонный бюджет на текущий финансовый год наконец-то заработал. Это, по ее словам, необходимо, в том числе, для того, чтобы модернизировать вооруженные силы США в условиях нынешних темпов развития ситуации в мире.

Байден обратился к Конгрессу

Президент США Джо Байден призвал Конгресс как можно быстрее поддержать законопроект о поддержке Украины и отправить его ему на подпись.

Об этом Байден заявил во время пресс-конференции во вторник, 6 февраля.

Я призываю Конгресс принять этот законопроект и немедленно положить его на мой стол. Но если законопроект будет провален, я хочу быть совершенно четким: американский народ узнает, почему он будет провален.

Байден подчеркнул, что в случае если Конгресс не поддержит законопроект, то все избиратели в США будут знать, что именно в тот момент, когда власти собирались обезопасить границу и профинансировать другие программы, Трамп и республиканцы сказали "нет".

Потому что они боятся Дональда Трампа. Боятся Трампа. Каждый день до ноября американский народ будет знать, что единственная причина, почему граница не защищена, – это Дональд Трамп и его друзья-республиканцы из партии "Мага". Пора для республиканцев в Конгрессе проявить немного мужества, немного позвоночника, дать понять американскому народу, что вы работаете на него, а не на кого-то другого.

В то же время, американский лидер заявил, что без новой помощи для Украины у Киева становится меньше оружия для защиты от российского вторжения.

Часы цокают, – заявил Байден.