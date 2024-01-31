В Пентагоне подтвердили передачу Украине высокоточных бомб GLSDB

В Пентагоне заявили, что Украина получит американские бомбы GLSDB согласно договоренностям, однако не указали конкретные сроки передачи оружия.

Что известно о передаче Украине высокоточных бомб GLSDB

Спикер Пентагона Пэт Райдер на брифинге официально подтвердил, что Украина получит от США новую высокоточную бомбу большой дальности GLSDB. По соображениям безопасности термины не называют, но Politico пишет, что это произойдет 31 января.

Как было признано в прошлом году, мы предоставим Украине GLSDB в рамках наших усилий по оказанию помощи в сфере безопасности. Однако из соображений безопасности нашей деятельности мы не можем подтвердить конкретные сроки, заявил Райдер. Поделиться

Politico писало, что Украина получит первую партию совершенно нового оружия производства компании Boeing, которой нет в арсенале даже в США.

Ожидается, что новая бомба, преодолевающая 150 километров, станет «значительной возможностью для Украины», сказал один из американских чиновников.

Бомбы передают в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Она предусматривает предоставление средств в пределах ранее принятого Конгрессом финансирования на производство новых вооружений для ВСУ.

Что известно о GLSDB

GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) — это буквально бомба малого диаметра, которую запускают из наземных установок. Это оружие является гибридом авиабомбы и неуправляемой ракеты M26.

GLSDB — совместная разработка американской компании Boeing и шведского концерна SAAB. Производители взяли американскую высокоточную авиабомбу GBU-39 и добавили к ней ракетный двигатель от старых снарядов M26 к западным реактивным системам залпового огня (РСЗО) M270 и HIMARS.

Это позволило запускать авиабомбы из наземных установок. Если обычно снаряды из РСЗО летят по баллистической траектории, то GLSDB работает по-другому. Она набирает скорость и высоту с помощью двигателя, а затем, как крылатая ракета, летит к месту удара.

Вооруженные силы США имеют подобную версию запускаемой с воздуха бомбы, но версии для наземных установок в арсенале Штатов еще нет.