США испытывали стратегический бомбардировщик В-21 Raider – что известно
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США испытывали стратегический бомбардировщик В-21 Raider – что известно

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Источник:  Reuters

Соединенные Штаты провели новый этап лётных испытаний нового стратегического бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider.

Что известно о новых испытаниях В-21 Raider

Как заявила представитель Военно-воздушных сил США Энн Стефанек, B-21 Raider проходит лётные испытания.

Они являются важным этапом испытательной кампании, проводимой в целях обеспечения живучести, дальности действия, потенциала удара для сдерживания агрессии и стратегических атак против США, союзников и партнеров, - заявила Стефанек.

По ее словам, ВВС США не предоставляют информацию о программе испытания, в том числе о количестве полетов, совершенных самолетом.

Что известно о новом бомбардировщике B-21 Raider

Самолет B-21 Raider был впервые представлен в начале декабря 2022 года. Ожидается, что ВВС США получат бомбардировщик в 2025 году. Стоимость каждого самолета оценивается в 772 млн. долларов. Ежегодно планируется производство от 10 до 12 самолетов B-21.

Свой первый испытательный полет бомбардировщик совершил 10 ноября 2023 года. B-21 покинул завод Northrop ВВС в Палмдейле, штат Калифорния, на рассвете.

B-21 Raider должен стать первым американским бомбардировщиком за последние 30 лет.

Предполагается, что он сможет нести боеприпасы в обычной и ядерной оснастке. B-21 Raider назван в честь подполковника Джеймса Дулиттла, который во время Второй мировой войны командовал операцией по бомбардировке вооруженных сил Японии в ответ на атаку базы Перл-Харбор.

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