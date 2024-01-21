США випробовували стратегічний бомбардувальник В-21 Raider — що відомо
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США випробовували стратегічний бомбардувальник В-21 Raider — що відомо

бомбардувальник
Джерело:  Reuters

Сполучені Штати провели новий етап льотних випробувань нового стратегічного бомбардувальника шостого покоління B-21 Raider.

Що відомо про нові випробовування В-21 Raider

Як заявила представник Військово-повітряних сил США Енн Стефанек, B-21 Raider проходить льотні випробування.

Вони є важливим етапом випробувальної кампанії, яка проводиться з метою забезпечення живучості, дальності дії, потенціалу удару для стримування агресії і стратегічних атак проти США, союзників і партнерів, - заявила Стефанек.

За її словами, ВПС США не надають інформацію про програму випробування, у тому числі про кількість польотів, здійснених літаком.

Що відомо про новий бомбардувальник B-21 Raider

Літак B-21 Raider був вперше представлений на початку грудня 2022 року. Очікується, що ВПС США отримають бомбардувальник у 2025 році. Вартість кожного літака оцінюється в 772 млн доларів. Щорічно планується виробництво від 10 до 12 літаків B-21.

Свій перший випробувальний політ бомбардувальник здійснив 10 листопада 2023 року. B-21 залишив завод Northrop ВПС у Палмдейлі, штат Каліфорнія, на світанку.

B-21 Raider має стати першим американським бомбардувальником за останні 30 років.

Передбачається, що він зможе нести боєприпаси у звичайному та ядерному оснащенні. B-21 Raider названий на честь підполковника Джеймса Дуліттла, який під час Другої світової війни командував операцією з бомбардування збройних сил Японії у відповідь на атаку бази Перл-Харбор.

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