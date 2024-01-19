Британія вперше успішно випробувала лазерну зброю DragonFire

Британський уряд офіційно підтвердив перше успішне випробування лазерної технології проти повітряних цілей, яка має назву DragonFire. Офіційний Лондон уже пояснив, у чому полягає її унікальність.
Випробування лазерної зброї DragonFire. Британія розкрила деталі
Система DragonFire продемонструвала свої можливості під знищення повітряних цілей на полігоні у Шотландії.
За словами представників британського уряду, дальність дії їхньої лазерної зброї поки розривати не будуть, однак офіційний Лондон не приховує, що вона здатна вражати будь-яку видиму ціль".
Найцікавішим фактом про DragonFire, що вона може влучити в монету номіналом 1 фунт стерлінгів з відстані 1000 метрів.
Окрім того, наголошується, що постріл протягом 10 секунд за вартістю еквівалентний використанню звичайного обігрівача протягом години.
А це означає, що саме DragonFire має всі шанси стати довгостроковою дешевою альтернативою деяким іншим видам зброї.
Що важливо знати про проєкт DragonFire
Офіційний Лондон звертає увагу на те, що проєкт DragonFire очолює Лабораторія оборонної науки і технологій (Dstl) від імені Міністерства оборони Великої Британії, яка співпрацює зі своїми промисловими партнерами – компаніями MBDA, Leonardo і QinetiQ.
За словами міністра оборони Гранта Шаппса, ця лазерна зброя має потенціал революціонізувати поле бою, зменшуючи залежність від дорогих боєприпасів, а також знижуючи ризик супутніх втрат.
З коментарем з цього приводу також виступив виконавчий директор DSTL Пол Холлінсхед сказав:
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