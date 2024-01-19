Британія вперше успішно випробувала лазерну зброю DragonFire

Британський уряд офіційно підтвердив перше успішне випробування лазерної технології проти повітряних цілей, яка має назву DragonFire. Офіційний Лондон уже пояснив, у чому полягає її унікальність.

Випробування лазерної зброї DragonFire. Британія розкрила деталі

Система DragonFire продемонструвала свої можливості під знищення повітряних цілей на полігоні у Шотландії.

За словами представників британського уряду, дальність дії їхньої лазерної зброї поки розривати не будуть, однак офіційний Лондон не приховує, що вона здатна вражати будь-яку видиму ціль".

Фото: DefenceHQ

Найцікавішим фактом про DragonFire, що вона може влучити в монету номіналом 1 фунт стерлінгів з відстані 1000 метрів.

Зброя зі спрямованою лазерною енергією може вражати цілі зі швидкістю світла і використовувати інтенсивний промінь світла для того, щоб прорізати ціль, що призводить до руйнування конструкції або до більш вражаючих результатів, якщо боєголовка потрапляє в ціль. Поширити

Окрім того, наголошується, що постріл протягом 10 секунд за вартістю еквівалентний використанню звичайного обігрівача протягом години.

А це означає, що саме DragonFire має всі шанси стати довгостроковою дешевою альтернативою деяким іншим видам зброї.

DragonFire is an advanced military laser, being developed by @dstlmod and 🇬🇧 industry.



The laser-directed energy weapon engages targets at the speed of light, using an intense beam of energy to cut through objects, leading to structural failure.



👉 https://t.co/LmQcE9EPrg pic.twitter.com/IZRjSFxpAV — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 19, 2024

Що важливо знати про проєкт DragonFire

Офіційний Лондон звертає увагу на те, що проєкт DragonFire очолює Лабораторія оборонної науки і технологій (Dstl) від імені Міністерства оборони Великої Британії, яка співпрацює зі своїми промисловими партнерами – компаніями MBDA, Leonardo і QinetiQ.

За словами міністра оборони Гранта Шаппса, ця лазерна зброя має потенціал революціонізувати поле бою, зменшуючи залежність від дорогих боєприпасів, а також знижуючи ризик супутніх втрат.

З коментарем з цього приводу також виступив виконавчий директор DSTL Пол Холлінсхед сказав: